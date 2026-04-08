霍啟剛與郭晶晶一家人廣西度假　富三代湊仔不搵人代勞：攰又開心

霍英東長孫霍啟剛與「跳水皇后」太太郭晶晶一家五口，與大家一樣趁復活節及清明節連假，帶同三名子女到內地旅遊。霍啟剛在Instagram分享多張在廣西旅行的照片，之所以一家人到廣西旅行，原來是因為日前與女兒溫習人文課時，女兒功課一條問題考起爸爸，故霍啟剛決定帶女兒到當地走一趟，親自體驗壯族文化。

霍啟剛同郭晶晶結婚多年。（IG/@fok_kenneth）

霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。（郭晶晶微博圖片）

霍啟剛郭晶晶廣西四日三夜旅行

霍啟剛近日在網上上載多張與郭晶晶，及三名子女到廣西旅遊的照片。雖然身為富三代，霍啟剛與郭晶晶湊仔從來不假手於人，霍啟剛和孩子坐在橡皮艇上，他與孩子齊齊划艇，郭晶晶也坐在船尾陪子女划艇，十分有愛。霍啟剛在泳池中與孩子暢泳，三名子女圍住攬實爸爸，足見平時霍啟剛投放許多心血時間陪伴子女。當然亦不少得霍啟剛和郭晶晶的放閃時間，兩公婆搭膊頭影合照，結婚多年恩愛如昔。一家五口又拍下背影全家福，度過一個溫馨的四日三夜長假期。

霍啟剛郭晶晶三名子女非常乖巧。（IG：@fok_kenneth）

霍啟剛母親節久違分享與郭晶晶一家五口全家福。（IG：@fok_kenneth）

霍啟剛坦言又攰又開心

霍啟剛透露去廣西全為了子女，他發文：「前幾日見家姐溫習人文課，正正學緊中國56個民族嘅課題。其中有一條問題問：『五色糯米飯係邊個民族嘅傳統節日食品？』真係考起我，原來係壯族嘅食品。於是，今次我哋就決定去廣西壯族自治區走一趟，等孩子親身體驗壯族文化。」霍啟剛先去南寧，再去距離南寧約三小時車程的崇左市大新縣，住入度假村。

霍啟剛指雖然帶住三個小朋友好辛苦，但苦中帶甜：「有網友影到我哋一家大細去旅行，話我哋帶住三個小朋友睇落好攰、好辛苦。哈哈，帶三個小朋友出門確實係體力勞動，真係好攰，但見到佢哋玩得開心、學到嘢，呢種係『又攰又開心』嘅幸福感。」

霍啟剛一家人去廣西玩。（IG@fok_kenneth）

划艇。（IG@fok_kenneth）

正。（IG@fok_kenneth）

好開心。（IG@fok_kenneth）

仔女圍住爸爸。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛同郭晶晶。（IG@fok_kenneth）

甜蜜！（IG@fok_kenneth）

仔女幫手影？（IG@fok_kenneth）

Sweet！（IG@fok_kenneth）

好靚。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶拖住仔仔。（IG@fok_kenneth）

一家人好溫馨。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶常陪伴仔女。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛同仔仔。（IG@fok_kenneth）

女兒。（IG@fok_kenneth）

畫畫。（IG@fok_kenneth）

參觀。（IG@fok_kenneth）

釣魚。（IG@fok_kenneth）