張柏芝罕曝光疑7歲神秘孻仔瞓大髀　患病食藥煲粥攰到無力瞓低

影后張柏芝與謝霆鋒5年婚姻結束後，親自撫育兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南（Quintus），2018年她秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。張柏芝積極工作，近年曾一度身體抱恙要停工休養一年。張柏芝復出後，多於社交媒體分享湊仔片段。張柏芝在澳洲安頓好大仔後，又飛到西班牙觀賽，支持二仔打波。張柏芝近日曝光近況，原來她患病，且病情加重，罕有曝光與疑似孻仔相處一刻，十分溫馨。

張柏芝。（張柏芝微博圖片）

狄波拉對張柏芝教育兩個孫子教得這麼好都給予稱讚。（葉志明 攝）

張柏芝病情加重疑瞓孻仔雙腿休息

張柏芝日前在Instagram分享多個限時動態，張柏芝分享碗中擺有兩粒藥的照片，寫上「Even worse」，似乎意指病情加重了。張柏芝煲粥給自己，分享晚餐照，又早早瞓覺休息，她發文：「12點再食過瞓覺先晚安各位」。之後她又分享一段瞓在一雙腿上的片段，張柏芝自在地瞓在該雙腿上，笑得開心，該雙腿小小的，估計是孻仔Marcus的雙腿。兩母子關係親密融洽，甜笑的張柏芝被仔仔冧到心都融化了，令人羨慕。

張柏芝與細仔Marcus在海邊玩。(卡卡@小紅書)

張柏芝與大仔Lucas一起整理行裝。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝攬住仔仔。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝曬出與兒子的合照。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝曾指要仔不要老公

張柏芝超愛小朋友，她於2006年上《康熙來了》時，坦言願為生小孩結婚，有了小孩沒性生活也OK。 當時張柏芝強調「孩子最重要」，可以不要家庭、老公，但要有孩子撫養權，「我都告訴我的男友，你要跟我求婚，第一件事就是要跟我去律師樓寫合同，不管未來發生什麼事，孩子都是屬於我的。」2021年她曾在內地綜藝節目《讓生活好看S2》坦言不介意再婚，但有條件，她說：「但如果那個男人真的愛到我，很想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。」如再婚，她還會想繼續生小孩，「我覺得三個太少了。」

張柏芝分享食藥照。（IG影片截圖）

早早瞓覺。（IG影片截圖）

煲粥食。（IG影片截圖）

又粥又湯。」（IG影片截圖）

瞓大髀。（IG影片截圖）

張柏芝笑得好甜，估計是兒子大髀。（IG影片截圖）

張柏芝包到冚現身西班牙機場。（小紅書）

張柏芝獨自現身機場。(Hi@小紅書)

張柏芝二仔孭起了她。(影片截圖)

Quintus同張柏芝十足餅印一樣，完美遺傳了媽咪的深邃美貌。（IG圖片）

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

張柏芝生為三兒之母，凍齡非常！（微博@張柏芝）

張柏芝。（《忘不了》劇照）