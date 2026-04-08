歐陽震華榮升舅公　與百億太太傅潔嫻無兒女恩愛不減享受二人世界

現年65歲的視帝歐陽震華除了有「TVB收視福將」之稱，更是圈中出名的愛妻號，他與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後一直非常恩愛，雖然兩人膝下無兒女，但就十分享受二人世界，不時相約好友聚會，生活過得逍遙自在。近日歐陽震華在微博宣布與太太榮升舅公舅婆，他分享了多張出席BB百日宴的合照，並寫道：「前幾日我倆榮升做舅公舅婆😄祝彥楠BB快高長大，身體健康，最緊要是孝順父母」。相中所見，BB肥肥白白相當可愛，身上掛滿金器，歐陽震華與太太傅潔嫻抱住BB合照，畫面溫馨！

歐陽震華簽約英皇轉戰大銀幕。（資料圖片）

登台。（微博@歐陽震華）

登台。（微博@歐陽震華）

歐陽震華與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後一直非常恩愛。（微博@梁思浩）

出雙入對。（微博@歐陽震華）

榮升舅公舅婆！（微博@歐陽震華）

榮升舅公舅婆！（微博@歐陽震華）

BB好可愛！（微博@歐陽震華）

歐陽震華與傅潔嫻背景懸殊被指「嫁入豪門」

歐陽震華在認識傅潔嫻前曾經歷過一段婚姻，但僅維持了兩年幾就離婚收場，其後他邂逅傅潔嫻，兩人在1996年正式結婚。不過由於太太家世顯赫，傅潔嫻家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務，有傳家族資產近百億，這段戀情不被看好，當時男方更被指「食軟飯」，他曾在接受《香港01》專訪時坦言：「我初時真係唔知，到後尾有次佢揸車接我被人影咗，之後起埋佢底再做咗封面，話我嫁入豪門，我嫁入豪門呀，明白嘅，要咁樣寫先多人睇，但之後無論我買車、買隻狗都要寫到同佢有關，當時都有諗真係點高攀人？」

恩愛。（微博@RosannaFu）

生日快樂！（微博@歐陽震華）

生日快樂！（微博@歐陽震華）

歐陽震華太太傅潔嫻亦有發文賀老公生日。（微博@RosannaFu）

睇演唱會。（微博@RosannaFu）

歐陽震華曾因肺炎昏迷入ICU險死

歐陽震華自認不懂得處理，直至小學同學的一席話令他開竅：「佢話就係好多人有你呢啲諗法拆散幾多美好姻緣？唔係男嘅頂唔順，就係女嘅頂唔順，其實駛乜理啲八婆啫？你哋結咗婚，開花結果就無人出聲架啦？」而歐陽震華亦以行動來證明自己，更成為一線當紅小生，奠定了實力派演員的地位。2013年歐陽震華因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部，生命垂危，令太太及親友十分擔心，幸好最後順利醒來，當時醫生曾透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人，而傅潔嫻就一直陪伴左右，出院時兩人不禁相擁而泣，場面溫馨又感人！

歐陽震華在拍攝《壹號皇庭》系列前一直在演藝路上浮浮沉沉，但《壹》劇「余在春」的角色卻令他由二、三線藝人搖身一變成為一線男星，接劇接到手軟之餘更幾乎每一套劇都大收旺場，成為了「無綫福將」。（電視畫面）

慶祝結婚周年。（微博@歐陽震華）

恩愛。（微博@RosannaFu）

恩愛。（微博@RosannaFu）

歐陽震華好寵妻！（微博@梁思浩）