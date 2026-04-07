寂靜的朋友｜影帝梁朝偉入戲太深　自嘲拍到變王家衛：走唔出角色

影帝梁朝偉今日（7/4）現身香港文化中心，出席其最新參演電影《寂靜的朋友》的首映禮。他接受訪問時，分享了這次拍攝帶來的深刻體驗，以及他在演繹角色過程中如何達到一種心靈上的純粹狀態。

梁朝偉透露仍需要時間抽離角色。（陳順禎攝）

追求極致的拍攝挑戰

梁朝偉表示導演為了捕捉最完美的畫面，經常需要轉換多個角度重複拍攝。他表示：「有一場戲係講教育，而嗰場係拍咗50個不同嘅鏡頭，要轉好多次角度去拍，係因為得一部機嘅原因，希望 cover 晒所有角度，所以要做好多次。當時下面有約200個學生，拍嘅過程中，我記得有兩次忘記講兩行字，自己係覺得好醜，因為下面好多人睇住。我諗成套戲裏面挑戰性最高嘅就係呢場戲。」

享受孤獨與「Mindfulness」的演繹

戲中梁朝偉與樹木「對戲」，面對這種獨特的表演挑戰，他直言非常享受這種「獨處」的感覺。他形容拍攝時的狀態如同「閉關」，斷絕了手機、平板電腦等外界干擾，甚至不准看書或電視。

梁朝偉今日現身香港文化中心，出席其最新參演電影《寂靜的朋友》的首映禮。（陳順禎攝）

梁朝偉今日現身香港文化中心，出席其最新參演電影《寂靜的朋友》的首映禮。（陳順禎攝）

拍完仍需時間抽離角色

由於在拍攝期間投入了極大的心力與情感，梁朝偉坦言在電影殺青後，仍需要一段時間才能完全「抽離」角色。他透露自己至今仍受角色影響：「而家就都仲係睇緊科學書，問題係我仲未離開嗰個角色，我仲喺留戀緊嗰個角色 ，所以我依家都一路喺度睇書，我都係睇一啲科學嘅書，咁所以呢需要啲時間，因為你嘥咗咁多時間投入咗去嘅話，你真係需要相對長啲嘅時間先至可以離開佢，雖然我已經盡量做返自己走去滑雪玩吓 ，但係都係未得。即係做一個角色都係，如果你習慣咗佢太耐，就即係好似王家衛咁樣，就要用好長時間先走返出嚟。」

談笑風生。（陳順禎攝）

梁朝偉透露仍需要時間抽離角色。（陳順禎攝）

梁朝偉話入戲太深，仲未完全抽離角色。（陳順禎攝）