TVB傳要旗下藝人交出社交平台帳號　樂小姐澄清：產生誤解

今日（7日）傳出消息指TVB要求旗下藝人交出其各大社交網的帳號及密碼，由公司進行「中央管理」一事，事件在網絡上引起了不少網民的討論。亦有指TVB此舉是為了要配合公司新成立的「藝人創作者網絡」（ACN）商業策略，以防藝員在網上行為得失內地市場、引起公關災難。除了藝人在TVB時期要交出外，連完約的一年內，其社交平台都要由TVB管理，以防公司投資的心血付諸東流。

有傳TVB要強管藝員社媒帳號密碼。（ig@owencheung）

不過，晚上TVB就此事發出聲明。聲明中直指「有關報道說法不準確，亦未能反映實際情況」，強調沒有強制所有藝人交出個人社交平台帳號以作中央管轄之用。電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「公司與藝員之間的溝通，主要是就社交媒體合作方式進行工作層面的交流。我們希望就外界因個別報道而產生的誤解作出澄清。」

樂小姐亦有回應此事。(葉志明 攝)

TVB聲明如下：

就近日個別媒體有關電視廣播有限公司（下稱「本公司」）藝員社交平台合作安排的報道，本公司現作出澄清。



本公司一向尊重旗下藝員的個人私隱、合法權益及專業發展需要，並一直按照現行法律法規及既定內部程序，處理與藝員合作相關的行政及營運安排。



有關報道將本公司與藝員之間就社交平台合作及相關安排，描述為本公司強制所有藝人交出個人社交平台帳號，以作中央管轄，有關說法並不準確，亦未能反映實際情況。



公司與藝員之間就社交平台事宜的溝通，主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及相關營運安排，並一直以合法合規及互相尊重為前提。



本公司對任何失實或足以引起公眾誤解的報道表示關注，並保留一切權利。



電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「公司與藝員之間的溝通，主要是就社交媒體合作方式進行工作層面的交流。我們希望就外界因個別報道而產生的誤解作出澄清。」



電視廣播有限公司

