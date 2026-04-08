冰湖重生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《冰湖重生》陸劇又名（楚喬：冰湖重生），改編自《11處特工皇妃》，屬《楚喬傳》續作。有魏禕作為編劇，侶皓吉吉為執導，由李昀銳、黃楊鈿甜、張康樂、李孝謙領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。苦等9年後的續集終於來了！第一季《楚喬傳》帶紅了不少流量演員，雖然今次未有沿用原班人馬，但女主角黃楊鈿甜正是當年的童年楚喬！搭檔《九重紫》的李昀銳，期待聲勢延續！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

冰湖重生官微@Weibo

《冰湖重生》電視劇情大綱

故事延續上季寒冬冰湖之戰，皇子諸葛玥（李昀銳 飾）和女將軍楚喬（黃楊鈿甜 飾）一同墜入冰湖後，燕北世子燕洵（張康樂 飾）救起了楚喬，誤以為諸葛玥已葬身水底，於是她潛伏於燕洵身邊，伺機刺殺報仇。然而，楚喬在卞唐多次受到一位神秘男子的相助，使她有種似曾相識的感覺，牽起諸葛玥或許尚在人間的想法。與此同時，已走火入魔的燕洵愈發殘暴，挑起四國紛爭，心狠手辣的公主趙淳兒（夏夢 飾）亦乘機作惡。楚喬同時要在平定戰亂、勸燕洵改邪歸正、追查愛人蹤影之間掙扎，進退兩難，最終與諸葛玥攜手平亂，在亂世中相愛著彼此。

《冰湖重生》播出時間｜最新追劇日曆

《冰湖重生》電視劇幾時播? 《冰湖重生》一共有40集，由愛奇藝、騰訊視頻、韓國MOA播放，會員由4月8日起，每日12:00更新2集，首更5集。

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《冰湖重生》演員人物關係圖

待更新

《冰湖重生》演員

李昀銳 飾 諸葛玥

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黃楊鈿甜 飾 楚喬

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張康樂 飾 燕洵

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夏夢 飾 趙淳兒