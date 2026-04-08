東張西望｜酒樓竟然推出半價「糧票」　收銀踢爆同事收回佣反被炒

現今的香港竟然還有「糧票」？昨日（7日）一集的《東張西望》講到觀塘一間酒樓推出了糧票。周女士「報東張」，表示自己是「一隻蛤乸」，更直指自己「落咗一個天仙局」。周女士去年十月入職酒樓做收銀，工作不久酒樓便向她推薦一種叫「糧票」的東西，買了之後，在酒樓飲茶吃飯都可以享有半價優惠。周女士最後付一萬元給酒樓，相對有兩萬元價值的糧票就可以在酒樓內消費，她女兒的公司就在附近，於是打算「益」女兒及同事。

周女士「報東張」，表示自己是「一隻蛤乸」，更直指自己「落咗一個天仙局」。(節目截圖)

周女士最後付一萬元給酒樓，相對有兩萬元價值的糧票就可以在酒樓內消費。(節目截圖)

周女士支付一萬元買糧票

周女士曾詢問使用「糧票」是否有規限，獲答覆沒規限她才購買。她支付一萬元，酒樓負責人就在她的電話微信app上開了戶口，並發送糧票姶她。周女士的女兒使用糧票一段時間後，發現有異樣！懷疑酒樓有同事「乜乜哥」利用自己買的「糧票」，偷偷搵著數。周女士向公司揭發「乜乜哥」偷公司錢，更指他要求自己同流合污，但最後公司竟然「豉椒炒魷」。解僱信提到，周女士嚴重違反公司規定，因為她多次私自使用公司的糧票去兌現現金。

周女士支付一萬元買糧票。(節目截圖)

周女士向公司揭發「乜乜哥」偷公司錢，更指他要求自己同流合污，但最後公司竟然「豉椒炒魷」。(節目截圖)

「乜乜哥」表示要付現金才可以獲得折扣

節目組到訪周女士所指的酒樓，向員工問：「係唔係識得乜乜哥有折？」但員工即轉頭找「乜乜哥」，他馬上問節目組：「你哋有冇打電話嚟？因為要出我牌頭先得，我記得你嚟食過。」最後「乜乜哥」表示要付現金才可以獲得折扣，「乜乜哥」帶節目組到收銀處付款時，老闆娘則問「乜乜哥」：「佢係你邊個？係朋友先好。你呢度識定係咩？你咁樣真係搞死我哋啊！」顯而易見老闆娘是知道什麼事的。

「乜乜哥」表示要付現金才可以獲得折扣。(節目截圖)

「乜乜哥」帶節目組到收銀處付款。(節目截圖)

周女士被酒樓指違反規定，要求賠償使用糧票的損失，她覺得不合理，所以與節目組一同上酒樓理論。大老闆即指周女士「貪污」，周女士：「咩叫貪污？」大老闆：「你收銀你在這裡搞！」大老闆不多說就跑走了，周女士找另一職員解釋解僱理由。酒樓被指無理解僱，在節目組力爭之下，酒樓無法辯解，終於肯與周女士傾和解。酒樓表示可補多七日人工，當即時解僱補償。至於「糧票」方面，酒樓兩個方案供周女士選擇，一是她可繼續使用；二是將剩餘價值的糧票退回一半現金。幾經周旋，周女士終於得到應有的賠償，更重要是討回清白。

大老闆即指周女士「貪污」。(節目截圖)