陳敏之連續直播不敢去廁所　團隊準備氧氣樽隨時吸氧

47歲「索腿天后」陳敏之曾拍過不少膾炙人口的劇集，近年她果斷轉型進軍直播帶貨行業，更在首場直播中創下2350萬元的銷售佳績，引起廣泛關注。然而，在驚人收入的背後，卻是她不為人知的努力與辛酸。

「索腿天后」陳敏之近年果斷轉型進軍直播帶貨行業。（小紅書）

陳敏之投入直播行業至今已有12年

陳敏之透露，自投入直播行業至今已有12年，其中在內地更是度過了3年的打拚歲月。她回憶起在內地的首場直播，一口氣連播7小時，讓她一戰成名，也因此徹底轉型專注於帶貨事業。在最繁忙的時候，她一個月要連續直播十多天，導致聲音沙啞，身體疲累不堪。而在每場數小時的直播期間，她連最基本的如廁需求都無法滿足，只能强忍，理由是離開鏡頭可能會讓直播流量驟跌，影響銷售業績。所以她會在開播前一小時先吃東西，直播時盡量不喝水，最多只是喝少量水潤喉。

陳敏之在每場數小時的直播期間，她連最基本的如廁需求都無法滿足，只能强忍！（截圖）

陳敏之自爆團隊會準備氧氣瓶

面對高強度的工作壓力，陳敏之更靠「求生法寶箱」來支撐自己。箱內備有藥油和氧氣瓶，當感到頭暈或不適時，她會立刻用藥油提神，她更自爆團隊會準備氧氣瓶吸氧來緩解身體不適，她回憶試過有一次：「我就跟搭檔說，你先頂一下，然後我在一邊吸氧。」她也曾因血糖過低險些暈厥，幸好有團隊準備巧克力供她即時補充體力。陳敏之坦言：「「我真的是拿命去拼回來的，因為當時機會真的很好，沒辦法。」陳敏之無所畏懼地挑戰極限，以拼搏與毅力在主播行業闖出一片天。