宮雪花神隱多年現身藝術展　當年47歲參選亞姐勁哄動實為報大10年

現年67歲的宮雪花（花姐），可說是香港選美界的一個傳奇人物。回顧她在1995年以47歲高齡參加亞洲小姐選舉並成功入選五強的經歷，至今依然是許多人津津樂道的話題。作為亞姐史上最高齡的佳麗，她不僅以精緻的容貌和良好的身形維持引起了廣泛關注，也在公開場合展現了自信與風采。隨著人氣急升，她也被媒體揭發已婚且育有一子，最終未能奪得冠軍。但憑藉豐富的話題，她早已成為當年的焦點人物。

現年67歲的宮雪花可說是香港選美界的一個傳奇人物。（梁碧玲攝）

宮雪花當年以47歲高齡參選亞洲小姐

宮雪花早前接受訪問時，自爆當年參加選美時刻意將年齡報大10歲，將自己的實齡從37歲改為47歲。當時因比賽無年齡上限，她成功以「最高齡佳麗」之姿進入五強，成為話題人物。為證明自身真實年齡，她近日更出示身份證，證實自己現年64歲，而非外界所傳的74歲，間接印證了當年的「報大年齡」一說。

宮雪花當年以47歲高齡參選亞洲小姐，哄動全港。（影片截圖）

仲有話題十足的宮雪花，今年她受訪自爆當年報大數十歲。（影片截圖）

宮雪花神隱多年

近年來宮雪花已經逐漸淡出公眾視野，生活十分低調。日前，她突然現身於香港某藝術展，引起了網民的熱烈討論。有網民上載了她的片段，稱其為「永遠的宮雪花」。片中她妝容精緻，衣著亮眼，精神矍铄，即使面容略帶歲月痕跡，卻依然風韻猶存，令人驚歎她的保養功力。她在發現有人拍攝時，更大方地向鏡頭揮手微笑，流露出親民友善的一面。同時，有人也注意到相片中的她似乎比過去矮小了些，不禁對其因年齡增長身形改變進行討論。此外，網上亦流出她現身澳洲的照片，全身以粉嫩服飾配搭貼身剪裁，仍散發少女韻味，吸引不少讚歎。

宮雪花神隱多年。(宮保@小紅書)

宮雪花現身art basel。(宮保@小紅書)

宮雪花坦言當年參選亞姐壓力極大

宮雪花曾在訪問中坦言，當年參選亞姐壓力極大。作為已婚且育有孩子的女性，她在網絡不如今日發達的時代，仍能受到外界的熱烈關注與議論。然而，她靠著強大的心理素質迎戰質疑，忠於自己參選的決定。甚至她還透露曾有人以巨額金錢和提供三部電影主角作為條件，希望她放棄參賽，但她斷然拒絕：「有人開過一個條件畀我，開咗一百萬現金同三部電影主角。好明顯想我唔選，個收視就冇咁高，收視唔會超過人哋，但做人有原則，要有道德。」

有澳洲網友在悉尼偶遇宮雪花。（微博圖片）