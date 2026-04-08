郭少芸首次「相親」即成功！　單身多年曾戀有婦之夫後悔做第三者

現年56歲的郭少芸早年離巢後北上發展，定居杭州轉型做直播帶貨及出席商演瘋狂吸金，是圈中的隱形富婆。雖然事業得意，但感情生活平淡，單身多年的她日前拍片分享首次鼓起勇氣去相親，隨即引起網民熱議。

郭少芸無論樣貌及身材都保養得宜，凍齡力非常驚人。（IG圖片）

郭少芸近年合共斥資2,600萬在香港掃入5個單位，有地產業界人士估計如所有物業放租，租金年收入可達近百萬元，是圈中的隱形富婆。（IG圖片）

郭少芸拍片分享首次「相睇」

片中可見，郭少芸坐在車內，對鏡頭表示：「我今天要去相親。」郭少芸心情緊張又興奮，更直言要：「終於跨出我人生踏出的第一步。」，去尋找自己的「Mr. Right」。在1小時的車程中，她坦言不能過於期待，因怕會有落差，更指：「萬一不帥怎麼辦？」其後更表示看中了兩個，希望自己晚上會想起對方，亦希望對方能想起自己。

郭少芸拍片分享首次「相睇」。（小紅書）

郭少芸心情興奮又緊張。（小紅書）

更表示不能有太大期望，萬一不帥怎麼辦。（小紅書）

郭少芸對「相親」對象列出2大要求

鏡頭突然一轉，郭少芸的目的地竟然是寵物店，原來令她緊張又興奮的「相親」對象是可愛的貓咪。郭少芸在店內逐一細心觀察每隻貓咪，更搞笑列出要長腿、要星座匹配等要求，不過這次「配對」未能成功。之後郭少芸再獨自去寵物店一趟，最後帶了一隻灰色貓咪回家，更為家庭成員取名為「Pepper」。

郭少芸的目的地竟然是寵物店，原來令她緊張又興奮的「相親」對象是可愛的貓咪。（小紅書）

郭少芸「相親」成功！（小紅書）

郭少芸經歷兩段戀情分手收場 至今單身多年

郭少芸曾公開過兩段戀情，她曾因拍攝《真情》與有婦之夫劉少君撻着，介入男方的婚姻，成為第三者，最後劉少君與老婆離婚收場。多年後郭少芸接受訪問時直言後悔曾做第三者，並指當年自己十分「細路女」，思想未夠成熟，而且過於投入角色，現時絕不會再接近有婦之夫。而郭少芸另一段戀情就是與TVB編導鍾國強拍拖，1999年鍾國強因交通意外一度昏迷，當時郭少芸每日都到醫院探病，可惜最後都分手收場，之後郭少芸就未有再公開過戀情。雖然情場失意，但郭少芸與媽媽就感情十分好，經常帶媽媽到處吃喝玩樂，十分孝順。