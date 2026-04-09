ViuTV藝人吳保錡同叻哥合照再認衰仔　禍從口出：以為自己好搞笑

現年35歲的ERROR成員吳保錡（保錡），早年疑似拋棄女友搭上女神張沛樂（沙律），之後直播爆粗回擊網民「似八兩金」，其言行屢受抨擊。2025年初，他再因與陳百祥（阿叻）拜年合照引發公關災難，導致粉絲大量流失。2026年，保錡被全民足球體育會在帖文中指責態度不佳、性格名氣過大。面對排山倒海的負評，近期他轉型為「道歉型藝人」，並指受情緒困擾，自言「微笑抑鬱了」，積極透過長跑洗底與認錯，保錡日前接受網上節目訪問，與主持人一邊品嚐大排檔美食，一邊大談入行八年以來的心路歷程。保錡在席間表現真摯，面對外界對他的種種負評與攻擊，他直認不諱，再認衰仔。

ERROR成員吳保錡（IG：@k_p0k1）

保錡談負評：曾被網民叫「死咗佢」

保錡在訪問中提到，入行以來日日面對網民攻擊。他苦笑指：「好多網民都叫我死咗佢，但係我又未想死住，咪繼續努力囉。」主持人隨即指出，網民並非真的想他消失，而是不滿他過往的言行舉止。保錡承認自己確實有反思：「確實係我有反思，因為我講出嚟講得對唔住（大眾），我一定會反思自己嘅問題。」

張沛樂（Charlotte），又名沙律。由2016年參加《美選D.n.A.》至現在，一直都是網民們心中「女神」Top 10之一。

沙律張沛樂同保錡曾熱戀到眼中只有對方。（IG：＠charlottecheung107）

「禍從口出」致形象受損

提到人生中最有問題的言論，保錡坦言是某次拍攝節目時，對著小朋友以日語說出「舒服」等不當詞彙。他亦提到與叻哥影相，當時自以為幽默，結果卻是「禍從口出」，甚至發展到被指「品格欠佳」。他自嘲以前像個「屁孩」（頑皮的孩子），但現在深知要「大個仔」，不能再繼續輕率行事。

吳保錡分享了同陳百祥的合照，更指陳百祥大讚他。（IG@k_p0k1）

入行8年有「微笑抑鬱」

保錡透露曾有抑鬱，但他始終認定自己是一個「藝人」，並以ViuTV為榮。他感性表示：「娛樂人其實係開心嘅，如果可以令到人哋開心，其實都係一種快樂。」即使被主持人揶揄他現在是「令人激心（氣憤）」，保錡亦幽默回應：「佢發洩完先至會開心嘛！」而他指最激心的留言是斥他「樣衰」。

保錡接受訪問再認衰仔。（IG@lincoln_loching）