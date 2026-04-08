譚詠麟做跟車送貨員親力親為送紅酒獲讚親民　換新髮型瞬間大回春

現年75歲的「校長」譚詠麟縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲獲獎無數，紅遍東南亞。校長近年經常在社交平台分享生活點滴與網民互動，日前校長竟然做紅酒「送貨員」，親自為朋友送上極具紀念價值的紅酒，親民貼地的舉動引起網民熱議。

校長近年經常在社交平台分享生活點滴與網民互動。（微博）

經常與明星足球隊的藝人朋友踢波。（微博）

譚詠麟化身送貨員向好友送紅酒

日前譚詠麟在微博分享了多張照片，相中他穿上紫色運動外套，孭著斜孭袋，裝扮低調貼地。他站在一輛白色貨Van旁邊，親自打開車尾箱，車內被數十個紙箱塞滿。校長透露紙箱中的全都是40周年的酒，並要親自送給好朋友品嘗，可謂誠意滿分。而整個送貨過程，校長都親力親為，一時坐在車尾箱休息，毫無巨星架子。

日前譚詠麟在微博分享了多張照片，相中他穿上紫色運動外套，孭著斜孭袋，裝扮低調貼地。（微博）

校長竟然做跟車送貨員。（微博）

原來係親自向好友們送紅酒。（微博）

譚詠麟新髮型獲讚瞬間大回春

大批網民看到校長親自跟車送紅酒的照片及片段後，都留言大讚他作風親民：「都親自送？太親民了」、「校長成天揹著他那挎包，看起來一點都不像大明星」、「在舞台上他是明星，下了舞台他就是普通人，就是這種心態才能開心幾十年」。另外，有網民留意到校長換了新髮型，更指剪頭髮後瞬間大回春：「愈來愈年輕」、「全程如此可愛⚈₃⚈感覺瘦了些，新發型真好看」、「新髮型的美貌度體現出來了！」、「真顯年輕 新髮型好精神！」

網民大讚校長親自送紅酒親民又貼地。(微博）