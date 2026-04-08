方力申首次Busking被問使咗幾錢請粉絲撐場：我個簽名值5蚊

方力申今日（4月8日）在炮台山進行busking，這是他人生首次的busking，依次序獻唱三首經典金曲包括《好心好報》、《大方》、《好好戀愛》，吸引了數十名粉絲去捧場，他的好友劉浩龍興鄧建明亦有特地到場支持他。方力申說：「係我入行25年以嚟第一次，幾興奮，我有叫啲fans嚟支持吓，驚無人嚟睇。我又叫咗杜德智嚟，佢幫我拍我首新歌《万刀甲》嘅MV，佢住隔離街，會拎埋個鼓嚟。（你會唔會封封利市畀佢？）佢畀利市我呀，佢表演慾好強。今日仲兩位樂手，係嚟自晚安莉莉嘅。我揀咗3首歌，如果唔識就唔會識我嘅歌。（用咗幾多錢請啲粉絲嚟？）無畀錢喎，我簽個名畀佢哋就得，我個簽名值$5，上旺角睇過。」

方力申首次進行busking。(葉志明攝)

方力申瘦了不少。(葉志明攝)

方力申預告個唱會騷肌

談到今日身穿粉紅色恤衫的造型，方力申說：「呢件衫係之前喺名牌網大減價時買嘅，買咗唔啱着，畀咗太太，已經去咗佢衣櫃入面。但係我最近瘦咗幾斤，可以着得落呢件衫，結果都係我着先。（做咩着件白衫打底？）潮流嘅嘢你識咩，我覺幾好睇，又話轉涼吖嘛。（依家瘦咗幾多？）瘦咗12、3磅，要再輕多10磅8磅，我仲未去到地獄式。自己最瘦輕嗰時比依家輕20磅，身邊人以為我有病，減得太乾，無晒油水，今次係健康減，希望紅館騷可以露吓身手，露幾多就要睇狀態，呢啲要買飛入場睇live嘅。到時睇下露胸肌定腹肌，兩樣都有就剪個洞俾啲粉絲扯。」

方力申與晚安莉莉樂手、杜德智以及鄧建明。(葉志明攝)

加場要跑數搵老友買飛

方力申又表示加場當然開心，但也要跑數，已叫朋友買飛支持，大家都很支持他。方力申透露現時忙於專注鍛練，要想想講些甚麼：「我啲粉絲叫我唔好講咁多嘢，講得幾十個字，要精準啲。」

提到日前有報道指他在內地登台與「翻版鄧麗欣」合唱《好心好報》一事，方力申說：「多謝大家咁錫我，有咁多我嘅新聞出現。我嗰日嘅演出係由live house安排，我同嗰位歌手係上台先至夾，但事前知道要唱呢首歌。（驚唔驚有粉絲唔鍾意？）我淨係可以照顧鍾意我嘅人。」

方力申獲大批粉絲支持。(葉志明攝)

方力申共唱了三首歌。(葉志明攝)

（左起）劉浩龍、Yam@晚安莉莉、水金@晚安莉莉、方力申、杜德智、Joey Tang。(葉志明攝)

方力申獲好友支持。(葉志明攝)