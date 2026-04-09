朱晨麗風騷曬巴黎名媛生活拎靚袋歎生蠔　傳搭上富二代躋身上流

現年38歲的朱晨麗（朱朱）是2011年四料港姐冠軍，觀眾緣頗佳的她近年劇集產量大減，一度被指失寵遭冷待，但自與百億富二代史昊洺（Kenneth）傳出緋聞後，朱晨麗忽然躋身上流，不時出入馬場兼亮相名媛晚宴，早前更獲國際名牌Louis Vuitton邀請觀賞巴黎時裝騷！朱晨麗日前分享遊覽巴黎的Vlog，大曬名媛生活。

朱晨麗一向是靚女代表（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗近年屢傳變樣，呢張被指撞樣康華。（小紅書）

朱晨麗拍巴黎Vlog曬名媛生活

朱晨麗在巴黎生活寫意，她早上先戴上太陽眼鏡，在街頭嘆一杯咖啡，望鴿子兼享受陽光。其後朱晨麗到了不同名牌店參觀，在畫作前打卡，享受浪漫音樂，並在靚餐廳下進行拍攝工作。朱晨麗穿上黑色西裝和晚裝，配以高踭鞋，型格不失高貴。朱晨麗完成拍攝工作後，朱晨麗嘆返一杯香檳和食生蠔，享受巴黎美食。朱晨麗在LV門店前大騷美背，與朋友影相，度過開心時光。

朱晨麗生日。（IG圖片）

朱晨麗罕有主演電影，努力四出為《贖夢》謝票。（資料圖片）

朱晨麗傳戀富二代躋身上流

朱晨麗在2023年傳出秘撻百億富二代史昊洺，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子都是「先生」系的馬主，更一度傳出懷孕，但她其後否認傳聞，不過又被好友陳煒踢爆「好事近」，雖然朱晨麗一直否認戀情，但她曾在接受《香港01》專訪時直認與史昊洺的關係「比正常朋友再親近一啲」，又甜笑指雙方關係不錯。前年9月史昊洺父親史立德的愛駒「勁先生」在沙田馬場出賽，朱晨麗就同好友白雲一起入場支持，在拉頭馬影大合照時，朱晨麗亦有現身，但她與史昊洺就分開站，未知是否刻意避嫌，其後他們又再一同現身支持另一位馬主拉頭馬，看來朱晨麗已融入男方朋友圈！

朱晨麗曬名媛生活。（小紅書）

朝早飲返杯咖啡先！（小紅書）

巴黎餐廳進行拍攝。（小紅書）

靚女。（小紅書）

朱晨麗騷美好身形。（小紅書）

巴黎夜景！（小紅書）

好開心。（小紅書）

騷美背。（小紅書）

朱朱在巴黎周圍打卡。（小紅書）

周圍打卡。（小紅書）

（小紅書）

開心巴黎之旅。（小紅書）

餐桌上有朱晨麗的名字。（小紅書）