Carina首演音樂劇壓力爆煲　崩潰爆喊掛住VIVA：我唔想solo喇

VIVA隊長Carina（李晞彤）日前順利完成經典K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》首兩場演出，今次這個音樂舞台劇對Carina來說絕是一次大考驗，這不僅是她首次挑戰音樂舞台劇，更是她人生第一次演戲，之前完全沒有拍攝演出電影、電視劇的經驗。

VIVA隊長Carina（李晞彤）日前順利完成經典K歌獨唱戲《Nancy戀噏Show》首兩場演出，今次這個音樂舞台劇對Carina來說絕是一次大考驗。

這不僅是她首次挑戰音樂舞台劇，更是她人生第一次演戲，之前完全沒有拍攝演出電影、電視劇的經驗。

Carina與身兼編劇、導演及監製的爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom），以及鄭丹瑞。

於《Nancy戀噏Show》音樂劇，Carina聯同Hedy（海兒）、戴祖儀，以及Lolly Talk成員阿妹，分別輪流飾演主角Nancy。當中Carina更需要一個人唱接近二十首廣東流行歌，及熟讀超過三十頁台詞，對首次接觸這類型表演的她來說絕對Hard core。

於《Nancy戀噏Show》音樂劇，Carina聯同Hedy（海兒）、戴祖儀，以及Lolly Talk成員阿妹，分別輪流飾演主角Nancy。當中Carina更需要一個人唱接近二十首廣東流行歌，及熟讀超過三十頁台詞，對首次接觸這類型表演的她來說絕對Hard core。

首兩場終於順利完成，Carina完show後即在後台蹲下來爆喊，除了喊到收唔到聲，更邊喊邊說：「我都係鍾意同VIVA一齊做嘢！我唔想solo喇！」壓力大得可想而知。雖然壓力爆煲，但fans的愛錫令Carina相當溫暖，約五、六十位fans一直喺劇場外守候，他們不單止影相留念，更不斷為偶像打氣，以行動證明對Carina的愛及鼓勵，令她十分感動。

首兩場終於順利完成，Carina完show後即在後台蹲下來爆喊，除了喊到收唔到聲，更邊喊邊說：「我都係鍾意同VIVA一齊做嘢！我唔想solo喇！」

首兩場終於順利完成，Carina完show後即在後台蹲下來爆喊，除了喊到收唔到聲，更邊喊邊說：「我都係鍾意同VIVA一齊做嘢！我唔想solo喇！」

雖然壓力爆煲，但fans的愛錫令Carina相當溫暖，約五、六十位fans一直喺劇場外守候，他們不單止影相留念，更不斷為偶像打氣。

事後Carina坦言：「好難，真係好大壓力，演完第一場感受到舞台係個試煉場，拍嘢有NG有後製有同伴，但今次唔係女團，係獨腳戲，我只有我自己，行上台之前就要清楚，無論我有冇甩台詞，換唔換得切衫，把聲頂唔頂到，任何擔憂都冇用，因為the show must go on，但亦都因為今次唔係女團，我唔需要嘗試做一個完美嘅女仔，所有嘢都係執生，所以不如好好享受所有未知性帶嚟獨一無二嘅每一場，頭場真係好緊張，去到最後係好難過，因為覺得尾段嘅Energy唔啱，唔應該係咁！所以就踎咗喺度爆喊，好似將所有嘢release晒出嚟。之後出去見到fans喺度等我嗰刻、影相、支持我，我好感動，都忍唔住眼濕濕。」她續說：「雖然今次壓力好大，但我都會繼續挑戰唔同類型嘅演出，試多啲唔同嘅嘢，好好完成今次舞台劇之後，就要迎接自己今年第二個大挑戰，準備出自己Solo單曲。」

事後Carina坦言：「好難，真係好大壓力，演完第一場感受到舞台係個試煉場，拍嘢有NG有後製有同伴，但今次唔係女團，係獨腳戲，我只有我自己，行上台之前就要清楚，無論我有冇甩台詞，換唔換得切衫，把聲頂唔頂到，任何擔憂都冇用，因為the show must go on。」

Carina：「頭場真係好緊張，去到最後係好難過，因為覺得尾段嘅Energy唔啱，唔應該係咁！所以就踎咗喺度爆喊，好似將所有嘢release晒出嚟。」