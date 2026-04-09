郭柏妍開「妍究柏子」再唱歌展示魔音魅力　苦練成果連自己都嚇親

現年28歲的郭柏妍在2020年參選港姐獲得季軍後入行，入行即備受力捧，第一年就獲頒「飛躍進步女藝員」，成績出眾，其後於2022年參演《下流上車族》更獲觀眾肯定。去年郭柏妍共有多達6套劇集面世，且每套劇都有不同程度的發揮，可說是相當多產。年尾她再參演《新聞女王2》，也為她帶來不少掌聲和人氣。除戲劇發展外，唱歌出名「魔音」的她，月前豁出去挑戰自我，參加公司節目《魔音女團》，被網民視為C位的不二人選，可惜最終落選，令不少喜歡她的網民和粉絲揚言要罷睇該節目。

郭柏妍在2022年參演《下流上車族》獲觀眾肯定。（TVB圖片）

郭柏妍是《2020香港小姐競選》季軍和《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」獎項得主。（IG@rositakpyy）

郭柏妍落選令人大跌眼鏡。（IG@rositakpyy）

開「妍究柏子」再為大家展示魔音魅力

郭柏妍應該是知道大家對於她未能入圍感到好失望，日前特地在抖音拍片大展歌喉，再次唱歌為大家展示她的魔音魅力。郭柏妍在影片中表示要開一個「妍究柏子」表演唱歌，她寫道：「一刀不剪 真實反應 這個故事告訴我們，晚上不要唱歌。我認真練習了一整晚，下次會再努力學唱，也會小聲一點唱。對不起，媽媽，我真的嚇到了。原本想說愚人節唱歌應該沒事的⋯⋯💔」片中的郭柏妍其實唱得不差，也聽得出來她有努力練習過，不少網民都讚她進步了。可是也有網民建議她可以再練習多一晚先唱，又笑言她媲美陶大宇。

郭柏妍要開一個「妍究柏子」。(抖音截圖)

郭柏妍好靚女。(抖音截圖)

郭柏妍再次唱歌。(抖音截圖)

郭柏妍唱得認真。(抖音截圖)