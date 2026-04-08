《正義女神》收視稱冠有133萬人收看　《中聲4》銳挫流失27萬觀眾

無綫公布上周（3月30日至4月5日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛主演《正義女神》上周首播，跨平台直播收視最高20.7點（133萬觀眾），比上周同期節目《臥底嬌娃》最高收視 18.7 點（120 萬觀眾），上升了2點，穩踞上周收視榜首。

佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛主演《正義女神》上周首播，跨平台直播收視最高20.7點（133萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》周一報道「寂寞的心人財兩失」最高收視19.6點（126萬觀眾），比上周最高收視20.2 點（130 萬觀眾），下跌了0.6點，踞收視榜次席。

《東張西望》最高收視19.6點（126萬觀眾）。(節目截圖)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視17.6點（113萬觀眾），比上周最高收視 18 點（116 萬觀眾），下跌了0.4點；外購劇《機智女法醫2》最高收視15.2點（98萬觀眾），比上周最高收視 13.4 點（86 觀眾），上升了1.8點。

清潔姐姐說，「墳場唔見嘢，成日都入晒清潔姐姐數，都賠咗幾次」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

由區永權、戴祖儀主持全新飲食節目《轟炸味蕾的廚房》最高收視11點（71萬觀眾），比上周同期節目《他們的澳洲駕期》最高收視 10.7 點（69 萬觀眾），上升了0.3點。

區永權、戴祖儀主持全新飲食節目《轟炸味蕾的廚房》最高收視11點（71萬觀眾）。（官方提供圖片）

周六晚高海寧主持《Grand住享樂人生》最高收視13.3（85萬觀眾），比上周最高收視 14.9（96 萬觀眾），下跌了1.6點；《唱錢》最高收視10.5點（67萬觀眾），比上周最高收視 13.9點（89 萬觀眾），下跌了3.4點。

高海寧主持《Grand住享樂人生》最高收視13.3（85萬觀眾）。(公關提供)

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視15.7點（101萬觀眾），比上周最高收視 19.9 點（128 萬觀眾），下跌了4.2點；《一周星星》最高收視11.4點（74萬觀眾），比上周最高收視 14 點（90 萬觀眾），下跌了2.6點。