愛回家｜劉丹與食屎陳師奶「黃昏戀」　170歲「世紀之吻」真驚喜

TVB劇集《愛．回家之開心速遞》明晚（9日）一集將有驚人畫面，當中由82歲的劉丹與87歲的「食屎陳師奶」孫慧蓮上演一幕「豉油之戀」，相信一定會成為觀眾的熱話。二人不僅首次合作演出情侶，甚至還奉上「初戀味十足」的170歲「世紀之吻」，場面可謂「驚喜」連連！

明晚一集將有驚人畫面。

82歲的劉丹與87歲的「食屎陳師奶」孫慧蓮上演一幕「豉油之戀」。

故事圍繞熊家與「肥佬陳」兄妹展開。由於兄妹二人總愛借故來熊家索取豉油，招致熊家上下的不滿，唯獨劉丹飾演的根叔甘願每天提供豉油，行徑令人頗感疑惑。為此，熊家各成員聯手展開調查，甚至逼供「肥佬陳」。隨著劇情層層推進，根叔終於吐露原委，揭示了一段他與「食屎陳師奶」之間不為人知的淵源。

到底根叔同「食屎陳師奶搞邊科」？

「陳師奶」眼淚的秘密耐人尋味

為了配合這個驚人的秘密，劉丹與「食屎陳師奶」孫慧蓮將會先後上演玩味十足的「復古式運功療傷」，及「老派約會式」的「豉油世紀之吻」；值得留意的是，「初戀味十足」的170歲「世紀之吻」除了夠晒驚喜，還有丹爺的英雄救美及「食屎陳師奶」眼淚的秘密亦絕對耐人尋味面對這麼大膽的情節，劉丹接受訪問時笑言：「有驚冇喜」，坦言已經有30年未嘗過如此「驚嚇」的拍攝經歷。

劉丹與「食屎陳師奶」孫慧蓮將會先後上演玩味十足的「復古式運功療傷」。