張振朗疑拒交TVB管理社交平台被減Job　女友楊偲泳：咁敏感嘅話題

昨日《東周刊》報道指，TVB要求旗下藝人交出其各大社交網的帳號及密碼，由公司進行「中央管理」，而有藝人因不肯就範而遭雪藏，當中視帝張振朗、戴祖儀、游嘉欣及郭柏妍被報道形容為四大反抗軍，周刊更指張振朗因而失去不少內地商演工作。而同日晚上，TVB發聲明指「有關報道說法不準確，亦未能反映實際情況」，強調沒有強制所有藝人交出個人社交平台帳號以作中央管轄之用。

視帝張振朗被指因不肯交由公司管理社交平台而失去不少內地商演工作。（資料圖片）

楊偲泳今晚出席《廚師發辦》首映時回應有關男友張振朗的事件。（陳順禎攝）

楊偲泳指不清楚事件 如屬實感赤裸：可能係講笑

楊偲泳（Renci）今晚（8日）出席主演電影《廚師發辦》首映，被問男友張振朗可曾透露過社交平台要交由公司管轄，她說：「我今日睇新聞見到呢件事，但係因為我唔係好了解個新聞係關於啲乜嘢，佢講社交媒體嗰樣嘢我唔係好清楚佢表達緊啲乜嘢，所以唔方便講太多，但係只不過係講笑啫？冇理由無啦啦……我會覺得好赤裸，可能都係講笑啫。」

電影《廚師發辦》首映4月8日晚上舉行。（陳順禎攝）

電影中小野盧鎮業艷福無邊，被彭秀慧、張紋嘉、楊偲泳及梁雍婷圍繞。（陳順禎攝）

Renci認為自己不太清楚事件，故不方便評論。（陳順禎攝）

楊偲泳認為事件可能是講笑，表示：「但係只不過係講笑啫？冇理由無啦啦……我會覺得好赤裸，可能都係講笑啫。」（陳順禎攝）

望TVB咪牌笑問：咁敏感出唔出得㗎？

講到張振朗因不肯答應公司要求而遭減Job，Renci就望一望TVB的咪牌笑說：「呢個真係唔知，出唔出得㗎咁敏感嘅話題？」並以要趕入場睇首映為由，禮貌表示：「我都唔清楚呀，我要入場啊，我唔知呀！」身旁的盧鎮業（小野）也幫Renci解圍，笑說：「佢真係唔知㗎，唔好再逼佢啦。」最後，記者問到若Renci公司要求她交出社交平台密碼，她會否答應，她坦言不會，又以小野及其女友廖子妤（Fish）做擋箭牌：「梗係唔得啦！我入面有好多⋯⋯譬如我同阿Fish有好多對話，小野都唔知得㗎嘛。（小野：係呀，成日傾偈呀佢哋。）公開咗俾人知道點算呢？唔可以㗎！」

張振朗被指不肯交出社交平台資料成為「反抗軍」，因而遭公司減少商演工作，其後TVB發出聲明澄清，女友楊偲泳被問此事，她即望一望TVB咪牌「出唔出得㗎？咁敏感嘅話題？」

Renci以要趕入場睇首映為由，禮貌表示：「我都唔清楚呀，我要入場啊，我唔知呀！」（陳順禎攝）