張振朗疑拒交TVB管理社交平台被減Job 女友楊偲泳：咁敏感嘅話題
撰文：鄧穎琪
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昨日《東周刊》報道指，TVB要求旗下藝人交出其各大社交網的帳號及密碼，由公司進行「中央管理」，而有藝人因不肯就範而遭雪藏，當中視帝張振朗、戴祖儀、游嘉欣及郭柏妍被報道形容為四大反抗軍，周刊更指張振朗因而失去不少內地商演工作。而同日晚上，TVB發聲明指「有關報道說法不準確，亦未能反映實際情況」，強調沒有強制所有藝人交出個人社交平台帳號以作中央管轄之用。
楊偲泳指不清楚事件 如屬實感赤裸：可能係講笑
楊偲泳（Renci）今晚（8日）出席主演電影《廚師發辦》首映，被問男友張振朗可曾透露過社交平台要交由公司管轄，她說：「我今日睇新聞見到呢件事，但係因為我唔係好了解個新聞係關於啲乜嘢，佢講社交媒體嗰樣嘢我唔係好清楚佢表達緊啲乜嘢，所以唔方便講太多，但係只不過係講笑啫？冇理由無啦啦……我會覺得好赤裸，可能都係講笑啫。」
望TVB咪牌笑問：咁敏感出唔出得㗎？
講到張振朗因不肯答應公司要求而遭減Job，Renci就望一望TVB的咪牌笑說：「呢個真係唔知，出唔出得㗎咁敏感嘅話題？」並以要趕入場睇首映為由，禮貌表示：「我都唔清楚呀，我要入場啊，我唔知呀！」身旁的盧鎮業（小野）也幫Renci解圍，笑說：「佢真係唔知㗎，唔好再逼佢啦。」最後，記者問到若Renci公司要求她交出社交平台密碼，她會否答應，她坦言不會，又以小野及其女友廖子妤（Fish）做擋箭牌：「梗係唔得啦！我入面有好多⋯⋯譬如我同阿Fish有好多對話，小野都唔知得㗎嘛。（小野：係呀，成日傾偈呀佢哋。）公開咗俾人知道點算呢？唔可以㗎！」