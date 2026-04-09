金像奬電影巡禮搶先睇　大熱提名好戲Now TV一網打盡

年度香港電影界盛事、第44屆香港電影金像獎將於4月19日假香港文化中心大劇院舉行，18個獎項當日揭盅，而各個獎項均戰況激烈，究竟今屆影帝、影后將花落誰家？哪套作品最終會勇奪最佳電影？頒獎禮前，觀眾可率先在Now TV欣賞盛大的「金像獎巡禮」，重溫多套獲提名的精彩電影，挑選心目中的金像獎大贏家。

今屆金像獎戰況激烈，影帝、影后誰屬是焦點所在，獲提名「最佳男主角」包括古天樂、張繼聰、梁家輝與陳家樂，而角逐「最佳女主角」則包括馬麗、許恩怡、廖子妤、章子怡及陳法拉。Now TV為觀眾帶來的一系列提名好戲，包括入圍4項提名的《贖夢》、口碑爆棚的《無名指》、張繼聰嘔心瀝血之作《金童》、感動人心的《像我這樣的愛情》、動作鉅獻《拼命三郎》、以及大卡士之作的《捕風追影》等佳作，另外尚有《水餃皇后》、《醬園弄‧懸案》、《女孩》等等。觀眾絕對不容錯過！

Now TV為觀眾帶來的一系列提名好戲。

其中由廖子妤及陳家樂主演，獲最佳男主角、最佳女主角兩項提名的電影《像我這樣的愛情》，深入探討身障人士的情慾權利與心靈療癒，值得一再細味。導演譚惠貞表示：「對我嚟講，作品最大嘅心願未必係票房、收益，而真係有多啲觀眾睇到，已經係對創作者最大嘅鼓勵。」

由廖子妤及陳家樂主演《像我這樣的愛情》。

《像我這樣的愛情》獲最佳男主角、最佳女主角兩項提名。

《像我這樣的愛情》深入探討身障人士的情慾權利與心靈療癒。

憑電影《水餃皇后》角逐今屆最佳男配角的袁富華，對入圍深表感恩，亦誠意推介觀眾欣賞：「《水餃皇后》已經喺Now TV有得睇，大家未睇嘅，把握機會呀！」他自己亦會一再重溫。

《水餃皇后》

袁富華憑電影《水餃皇后》角逐今屆最佳男配角。

《水餃皇后》

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*指香港收費電視及串流平台。

^截至2025年12月31日，Now TV的電影庫已超過2800部，包括中、西、日、輯等多種類型的影片，並不涵蓋Netflix, Disney+ 以及HBO Max 應用程式的內容

#優惠期有限。優惠只適用於指定客戶。受條款及細則約束，詳情請參閱 bit.ly/nowtv-movies。

《像我這樣的愛情》將於4月17日於Now Cinema及Disney+ 應用程式上架。

《金童》將於5月8日於Now Cinema上架。