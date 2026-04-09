正義女神｜劉展霆飾演「目中無人」串爆少年犯　與鍾柔美一吻成名

TVB新劇《正義女神》最近揭起了全城熱話，今日（8日）一集講到「秋月樓縱火案」，少年犯趙世孝（劉展霆 飾）與樓宇住客口角後懷恨在心，為泄心頭之恨竟然狠心地放火燒屋。劉展霆父親趙坤（煒烈 飾）是惡勢力人士，為保護兒子而毀滅唯一證據，如今只剩下一個目擊證人，正是劉展霆的表姐薏冰（潘靜文 飾）。劉展霆於劇中飾演「目中無人」的少年犯，自以為父親是惡勢力人士就能脫罪，最令人印象深刻的一定是他在法庭上一句：「最多咪三年！」同時亦被佘詩曼聽見。最後佘詩曼決意對抗惡勢力要毫無悔意的劉展霆得到教訓。

劉展霆於劇中飾演「目中無人」的少年犯。(《正義女神》截圖)

劉展霆自以為父親是惡勢力人士就能脫罪。(《正義女神》截圖)

劉展霆與鍾柔美一吻成名

現年32歲的劉展霆入行5年，說到最令人有記憶點的，一定是他與細10年的「聲夢小花」鍾柔美之緋聞。劉展霆2021年5月參加真人騷節目《盛·舞者》而入行，同年10月拍攝首套劇集《青春本我》後便與鍾柔美緋聞不斷。直到去年底，鍾柔美疑似錯手把二人「錫錫」的片段上傳到社交平台，間接令戀情曝光。雖然事後鍾柔美已經多番作出解釋，但就「愈描愈黑」，甚至被網民發現二人「藕斷絲連」，劉展霆送上過萬元的情人節禮物，鍾柔美亦有照收。

劉展霆自責連累鍾柔美。（陳順禎攝）