乘風2026｜陳凱琳獲黎耀祥坐7個小時飛機趕往力撐　兄妹再度同框

內地人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列第七季《乘風2026》（又稱：《浪姐7》）中，賽制上作出了史無前例的重大突破，從3月下旬的初賽舞台直至總決賽，合共七場演出將全部採用全舞台直播的形式進行，所有表演均不會經過任何後期修音或畫面修飾，直接向觀眾放送，無疑是實力大考驗。陳凱琳以香港唯一代表出戰比賽，成為了網民熱話。日前官方為各參賽者的初舞台率先舉行「姐姐夯爆了·席位總選榜」投票，為節目前期預熱，預測33位參賽姐姐們的人氣排名。官方指今次的投票是用來決定姐姐的「初舞台專屬席位」、企位及鏡頭曝光資源，可是陳凱琳在這次排名中不入前10名。

陳凱琳是《浪姐7》成員之一，她透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

陳凱琳參加《浪姐7》期間給粉絲送雞蛋仔。(Domi@小紅書)

黎耀祥坐7小時飛機力撐陳凱琳

雖然陳凱琳的票數排名不太理想，但是並沒有打擊到她繼續出賽的心情，依然是積極樂天正面的，還特地邀請了三屆視帝黎耀祥來支持她。昨日陳凱琳於IG分享了她與黎耀祥的合照，發文多謝對方撐她上《浪姐7》。陳凱琳以英文寫道：「被天使環繞 當我得知我們需要邀請一位朋友陪同我們參加第一次會議時，我真的不知道該找誰。我擔心會給朋友帶來不便，但我也明白這第一印象對節目來說有多重要。我猶豫了一下，問我的「哥哥」是否有空，幾乎立刻就答應了。我萬萬沒想到他正在中國另一個偏遠地區拍攝電視節目，需要飛行和轉機7個小時才能到達這裡……更別提他凌晨3點才能到。 哦，對了，他和祥嫂還給我帶了一大包飲料和零食，這些對我的嗓子很有益！我永遠感激你們的善意和支持！我會繼續努力，做到最好！」陳凱琳與黎耀祥因2014年播出的TVB劇集《名門暗戰》中飾演兄妹而結下這段兄妹情，兩人相隔12年今次因為《浪姐7》再度同框。

陳凱琳與黎耀祥再度同框。(陳凱琳IG)