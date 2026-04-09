劉德華姜濤破天荒合體！金曲《沒有翅膀的天使》隔近20年感動復刻

又一世紀級經典重現！為慶祝香港麥當勞叔叔之家成立30周年，香港麥當勞破天荒成功集齊樂壇天王劉德華及新一代人氣偶像姜濤，同場拍攝慈善歌曲《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV，促成跨世代合作。消息一出即引起全城熱話，網民熱議紛紛留言：「嘩 華仔X姜濤」、「大癲」、「OMG 係傳承」、「世紀合唱」、「感動又有驚喜」等等！

香港麥當勞破天荒成功集齊樂壇天王劉德華及新一代人氣偶像姜濤。

同場拍攝慈善歌曲《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV。

天王劉德華。

新一代人氣偶像姜濤。

《沒有翅膀的天使》於2007年推出，由劉德華親自填詞及主唱，為香港麥當勞叔叔之家的病童及其家人發放正能量，喚起大家對他們的關注，多年來陪伴無數人走過人生高低位，早已成為一代人心目中的療癒神曲。事隔接近20年，這首歌更以全新姿態重返大家眼前，更加邀來姜濤參與，將愛心以跨世代方式繼續傳承開去，為經典注入新生命。

復刻版MV一開始，由姜濤先以單人出鏡，重演當年劉德華的角色，無論眼神、動作以至鏡頭運用，都做到高度還原，向原作致敬十足。到MV中段，原唱者劉德華驚喜現身，正式與姜濤同框，掀起無限「回憶殺」。

香港麥當勞叔叔之家的慈善歌曲《沒有翅膀的天使》於 2007 年推出，由劉德華親自填詞及主唱。

MV 初段姜濤重演當年劉德華的角色。

神還原每一個動作、眼神，甚至過鏡效果。

向劉德華的創作致敬。

劉德華其後於 MV 中段現身。

彷彿將愛與希望一代一代傳承下去，感動人心。

兩人更聯同一班小演員，以及五位來自香港麥當勞叔叔之家的康復病童一齊拍攝嬉戲互動的溫馨畫面，充分表現真摯且無微不至的愛，將歌曲本身的「守護、陪伴與希望」訊息一代一代延續落去，令整個MV多咗一份前所未有的共鳴同感動。

兩人聯同一班小演員的溫馨畫面。

劉德華分享拍攝感受時表示，「好開心可以再次唱《沒有翅膀的天使》，亦因為呢首歌多年來對好多人都別具意義。」今次再拍MV，更特意在歌入面加插Happy Birthday歌詞，為香港麥當勞叔叔之家送上30周年祝福，希望大家可以繼續陪伴病童同他們的家人，一齊走過高低時刻。

劉德華指《沒有翅膀的天使》對好多人都別具意義。

而已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，則直言今次合作好似發緊夢。他表示：「非常感激麥當勞比機會我同劉德華同場拍攝，亦好榮幸可以重演前輩嘅經典角色」，希望透過音樂同影像，為大家帶來驚喜之餘，亦將愛心同正能量繼續傳開去。

姜濤形容與劉德華合作似「發緊夢」。

由香港麥當勞叔叔之家星級監護人劉德華及香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤合唱的《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV 由即日起上載至香港麥當勞官方YouTube頻道、Facebook及Instagram等社交平台，立即欣賞：https://youtu.be/MbUpEGlZ55o