謝婷婷再奪網球大師賽雙打冠軍　曾與球后李娜對打獲激讚

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！日前謝婷婷在社交平台曬出同隊友一起捧盃的合照，自爆奪得網球大師賽MT700女子雙打40歲組別冠軍！
去年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting） 好Sweet！（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting） 郎才女貌！（IG@jennifertsetingting） 宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting） 去年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne。（IG@jennifertsetingting） 一家四口。（IG@jennifertsetingting） 一家四口。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷奪得網球大師賽MT700女子雙打40歲組別冠軍！（IG截圖）
謝婷婷參加網球比賽屢奪冠軍
其實謝婷婷自幼是網球健將，早在加拿大讀書時期已經常參加比賽兼屢獲殊榮，2016年更在內地綜藝節目《來吧冠軍》中與網球天后李娜對打，獲對方大讚有潛質。而謝婷婷升呢人母後亦沒有放棄打網球，近年參加網球比賽更多次奪獎，去年懷住第二胎出賽依然身手敏捷，參加網球大師賽ITF700 W35雙打及MT400省級W40單打，兩個比賽均勇奪冠軍寶座！
謝婷婷自幼是網球健將。（IG@jennifertsetingting） 網球健將！（IG@jennifertsetingting） 曾奪得女子雙打40歲組別冠軍！（IG@jennifertsetingting） 勁！（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting） 謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting） 勁！（IG@jennifertsetingting） 恩愛。（IG@jennifertsetingting） 慶祝周年紀念。（IG@jennifertsetingting） 咀嘴！（IG@jennifertsetingting）
謝婷婷定居加拿大住豪宅
謝婷婷自2019年秘密產女定居加拿大溫哥華後，生活低調，但自從與Mathew拍拖後，不但高調認愛，更迅速誕下第二胎，又經常在社交平台分享幸福生活，去年更一家搬入新豪宅，豪宅佈置簡約，至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！
豪宅佈置簡約，客廳有不少BB用品及玩具，更設有一個大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！（IG截圖） 客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！（IG截圖）