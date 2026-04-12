阿Bob林盛斌力壓視帝黎耀祥奪C位　大馬群星演出海報排位見真章

金牌司儀林盛斌（Bob）近年事業運可謂「逆市奇蹟」，即使近年本地影視圈受多方挑戰，但阿Bob憑藉「百足咁多爪」，吸金力依然強勁！近日，一場名為「Fantopia」的群星演出引起網民熱議。從官方釋出的宣傳海報可見，藝人排位（Positioning）出現驚人調整，過往在大台穩坐一線的視帝黎耀祥，竟被金牌司儀林盛斌（阿Bob）奪去「C位」寶座，反映出兩人在大馬市場的影響力已悄然洗牌。

視帝黎耀祥排位會被阿Bob壓過。（小紅書照片）

大馬「隱形一哥」：海報站位見真章

在最新曝光的宣傳海報中，林盛斌（阿Bob）以其招牌笑容穩站正中央最顯眼位置，雙手張開展現皇者氣場。而三屆視帝黎耀祥則被安排在阿Bob身側，雖然同屬首排，但氣勢明顯被壓過，明顯反映阿Bob的「親民幽默」比傳統視帝更具吸金力與票房號召力。阿Bob近年將重心轉移至馬來西亞，不僅多次舉行個人棟篤笑，更跨進影視圈參與多部當地賀歲片（如《麻雀女王追男仔》）及接下多個大馬品牌代言。

爆笑綜藝騷！（IG截圖）

阿Bob又擔正劇集男一！（IG/@bob_lamshingbun）

視帝黎耀祥回應「減產」傳聞

黎耀祥近年主力在內地商演及經營社交平台，對於「減產」傳聞，他曾回應稱其實只係一直等適合的好劇本，所謂「減產」純屬無稽之談！至於海報其餘位置則由郭政鴻、陳國峰、梁烈唯和黃美棋平分秋色。

過往二人不時同台！（IG/@bob_lamshingbun）

過往二人不時同台！（IG/@bob_lamshingbun）

陳凱琳近日獲黎耀祥力撐。(陳凱琳IG)