廚師發辦｜肥肥人首拍戲做女神拒絕床哥　擇偶堅拒外協：靚仔有毒

黎紜蔚（肥肥人/ Vivian）昨日（8日）出席由黃浩然、鍾宏杰執導電影《廚師發辦》首映，是她首次拍戲，「我今次個角色呢，搞笑啲講就叫做『女神』啦，其實我冇咁樣講自己㗎，係導演咁樣形容嘅。呢個角色我要飾演『尷尬』，原來『尷尬』都係一個幾難飾演嘅情緒。同埋喺套戲入面，我喺頭同尾都要出現，呢啲都係觀眾嘅記憶點黎，所以我都覺得係好緊要嘅位置。咁所以喺拍呢套戲之前，都有去上演技班，去令到自己個演技精準少少，唔好『污染』大家隻眼。」她又說平時拍廣告，基本上要演浮誇的話，多幾個表情就可以，但今次要演出「尷尬」感，反而不能有太多表情，變化在於細微位置。

黃浩然、鍾宏杰執導的電影《廚師發辦》昨晚（8日）舉行首映。（陳順禎攝）

肥肥人首度拍戲並飾演女神，她指自己要飾演尷尬：「原來『尷尬』都係一個幾難飾演嘅情緒。同埋喺套戲入面，我喺頭同尾都要出現，所以喺拍呢套戲之前，都有去上演技班，去令到自己個演技精準少少，唔好『污染』大家隻眼。」（陳順禎攝）

讚男主角小野真身騷廚藝 自嘲學煲湯煮飯防嫁唔出

講到可有幻想首次在大銀幕見到自己的感受，她笑言：「我希望唔好咁肥囉塊面，好彩再做下facial喺拍戲之前。不過係兩年前嘅我，呢套戲應該係兩年前拍落嘅，嗰陣係包包面啲嘅，而家瘦咗少少。」今次拍戲找來真實廚師預備美食，主演之一楊偲泳就透露很難忍口，試過偷食到被制止，肥肥人就表示沒有食到太多好嘢：「我係好循規蹈矩嘅演員，但係個賣相真係好靚，同埋我覺得男主角小野（盧鎮業）啦，佢真係做到嘢！佢有去過個廚房，我見到佢哋有學習點樣刀工呀、點樣拋鑊呀，呢啲專業嘅技能，佢真係學到我諗十成都有八九成似，所以我真係見到佢摙嗰嚿魷魚同埋嗰個醋飯，真係有番幾手真實感，所以出到嚟個成果都靚仔。」她不諱言自己的廚藝僅識煮麵，但偶然都會整葡國雞、煲湯：「費事嫁唔出啦！」

講到可有幻想首次在大銀幕見到自己的感受，她笑言：「我希望唔好咁肥囉塊面。」（陳順禎攝）

肥肥人大讚飾演廚師的小野：「做到嘢！佢有去過個廚房，我見到佢哋有學習點樣刀工呀、點樣拋鑊呀，呢啲專業嘅技能，佢真係學到我諗十成都有八九成似。」（陳順禎攝）

拒做外貌協會驚靚仔有毒 化身彩蛋請床哥食檸檬

肥肥人今次主要跟小野及JFFT的床哥合作，她預告自己屬彩蛋角色：「我同床哥呢，係有一段『曇花一現』一兩分鐘嘅戲份，就係講……其實係佢追唔到我嘅。咁小野就喺前面，一路整啲菜，一路好O嘴無言咁樣。佢係目擊成個尷尬過程嘅人。」被問自己揀男朋友會否是「外貌協會」，肥肥人果斷否認：「我唔係好鍾意靚仔嘅，我就鍾意……有時間陪我嘅、上進嘅、同埋孝順囉，專一都好緊要。（問：靚仔唔考慮？）我驚靚仔有毒囉，有好多好靚嘅女仔嘛，佢都會覺得自己可以追好多囉。（問：有啲唔靚仔都有毒。）咁……咁睇感覺。」

肥肥人今次主要跟小野及JFFT的床哥合作，她預告自己屬彩蛋角色：「我同床哥呢，係有一段『曇花一現』一兩分鐘嘅戲份，就係講……其實係佢追唔到我嘅。」（Instagrm：fatfatpeoplevivian）

被問自己揀男朋友會否是「外貌協會」，肥肥人果斷否認：「我唔係好鍾意靚仔嘅，我就鍾意……有時間陪我嘅、上進嘅、同埋孝順囉，專一都好緊要。（問：靚仔唔考慮？）我驚靚仔有毒囉，有好多好靚嘅女仔嘛，佢都會覺得自己可以追好多囉。」（陳順禎攝）

赴韓拍《女行團》無懼寒冷露腿 預告有泳衣場口

肥肥人早前幫HOY TV拍攝旅遊節目《女行團》，她指目的地韓國當時非常寒冷，但為了表示誠意，都有露少少腳去拍攝，希望大家多多支持。雖然是首次拍旅遊節目，但肥肥人因覺得旅遊是超級超級輕鬆的事，因此成功寓工作於娛樂。講到節目較早的集數中，另一主持邱晴的泳裝打扮非常養眼，更惹來網民Cap圖，肥肥人賣關子，但亦暗示會有泳衣場口，她大讚邱晴：「嘩，佢真係好精彩呀，佢係著咩衫都靚嘅。咁如果比著係我呢，都係根據呢個劇組嘅安排嘅，都有一啲泳池嘅畫面。」

肥肥人去韓國拍《女行團》，暗示有泳衣場口：「都有一啲泳池嘅畫面。」（陳順禎攝）

轉型做藝人盼多線發展 拒違心讚難食食物

她指自己本身熱愛韓國，尤其喜歡食豬骨湯飯，又直言若吃到不好吃的東西，不會扮好食：「旅遊呢啲嘢我唔認為係超級需要技巧，而係我個人太直率去講『呀，呢個好好食呀。』如果真係唔好食我又真係會講，我諗下次可以多啲修飾一啲字眼，我會覺得搞笑啲，但係你哋又鍾意我直率吖嘛，所以我都仲喺度斟酌緊個中間位。」目前肥肥人正慢慢從KOL轉型做藝人，希望電影、劇集、廣告多線發展，又謂：「如果拍劇都開心嘅，同埋美食節目囉，我真係好鍾意食嘢。同埋旅遊都可以繼續，可以寓工作於娛樂，唔使麻煩啲朋友幫我揸機，導演會自動『哎呀，靚呀！影呀！』咁樣。」

肥肥人指自己拍旅遊節目主打直率，若食物不好吃，她不會夾硬讚。（陳順禎攝）