八両金搭港鐵被偶遇神情呆滯心事重重　為養仔中港奔波日做12小時

現年72歲的八両金（葉競生）90年代憑招牌冬菇頭及獨特外貌獲周星馳賞識，參演過《行運一條龍》、《喜劇之王》、《食神》等電影，令人留下深刻印象。近年八両金事業重心轉往內地，不但自資開拍網絡電影，還加入直播帶貨行列，年過70依然為事業家庭盡心盡力。日前有網民於港鐵車廂偶遇八両金，其疲憊的身影令網民心痛。

八両金今年已經72歲，但頭髮仍然十分濃密。（抖音）

八両金北上發展多年，轉戰直播行列，吸金力驚人。(抖音）

八両金搭港鐵被偶遇神情呆滯

日前有網民乘搭港鐵偶遇八両金，從相中可見八両金頭戴漁夫帽，身穿白色恤衫外搭黑色背心，獨自坐在座位上，看起來神情呆滯，似乎心事重重。在另一網民分享的照片中，八両金回到廣州與兒子會合乘搭地鐵，八両金面容憔悴，將手放在行李箱手把位，坐著時雙眼放空，有不少網民猜測八両金是否忙於奔波中港兩地工作辛苦有關。

日前有網民乘搭港鐵偶遇八両金，可見他神情呆滯，令不少網民擔憂是否為工作太勞累。（小紅書）

八両金雙眼放空，看似非常疲憊。（小紅書）

八両金盡力工作日做12小時

據知，八両金事業重心轉往內地後，生活幾乎被工作填滿。兒子「八両仔」葉小霆曾透露父親每天的作息就是早上八點起床，一直工作到晚上八點半才下班，幾乎年中無休。去年前妻「八両菜」何顓彤突然爆料稱八両金患上癌症，雖然八両金事後立即澄清，並指與前妻的關係令他感到好辛苦。當時他亦透露自己並非外界想像中富有，自己亦要養仔，而八両金多次被拍得跟兒子外出，八両仔亦力撐父親，可見八両金絕對是一位好爸爸。