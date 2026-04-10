陳煒路人視角生圖流出減齡打扮曬白滑美腿　與助手互動細節見人品

1996年亞姐冠軍、現年52歲的陳煒 (煒哥) 曾因首段婚姻淡出幕前4年，2012年轉投TVB復出，憑住出色的演技慢慢由配角走上一線花旦再創事業高峰。去年她夥拍宣萱合作台慶劇《巨塔之后》互飊演技再成熱話，並憑該劇再次衝擊「最佳女主角」，入圍角逐視后殊榮。陳煒多年來一直keep住有人氣，不論在香港抑或在內地都有不少粉絲。陳煒於2022年9月與醫生陳國強結婚，再嫁後的她與第二任老公十分恩愛，生活幸福。最近她主演的《正義女神》正在TVB熱播，她與「TVB御用外國人」古天祥上演一場極具視覺衝擊的床戲再次成為話題。

陳煒私伙內衣上陣。（《正義女神》劇集截圖）

兩人曾多次合作。（ig@koocarlos）

路人視角令人驚艷細節見人品

日前有網民於社交網分享了在街頭偶遇陳煒的視頻，發文寫道：「女神 #陳煒 煒哥迎面而來，52歲的年齡仍然給人清新脫俗的感覺」。從片段中可見，陳煒當日身穿貼身短袖上衣配牛仔短裙，一身打扮充滿春日氣息，相當清新，加上她露出一雙白滑修長美腿，份外迷人。化了淡妝的陳煒在原相機拍攝的路人視角之下依然是樣靚身材正，真人跟她在電影上看到的幾乎沒有分別，狀態絕佳。她走向為她撐傘的助手身旁時，輕輕拍了對方的手一下以示謝意，可見她相當有禮貌。當陳煒發現有粉絲影她時，她亦大方地微笑，盡顯親民友善作風，這些小細節都反映出她的真實人品。網民都紛紛留言驚嘆陳煒真的很美很凍齡，說她像30來歲，好奇她的保養之道，又讚她的人品好好。

陳煒路人視角。(Hello哥在香港@小紅書)

陳煒路人視角。(Hello哥在香港@小紅書)

陳煒露出白滑修長美腿。(Hello哥在香港@小紅書)

陳煒露出白滑修長美腿。(Hello哥在香港@小紅書)

陳煒好靚女。(Hello哥在香港@小紅書)

陳煒好靚女。(Hello哥在香港@小紅書)