李彩華拎逾22萬稀有款蜥蜴皮Hermès手袋　擁極多限量版收藏好富貴

現年42歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！雖然李彩華曾經歷閃婚閃離，但生活依然多姿多彩，早前她就相約好友一起參觀Art Basel Hong Kong 2026（巴塞爾藝術展香港展會2026），身穿皮褸襯短裙的她大騷型格性感，而她拎着的價值逾22萬的Hermès手袋更成為焦點！

不時出海。（IG@rainli1111）

Fit！（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

李彩華在2019年2月突然宣布與拍拖半年的內地鋼鐵業商人黃彥書Eric已經在內地領證。（微博圖片）

但婚後二人長期分隔兩地，最後李彩華在2020年11月結束19個月的婚姻。（微博圖片）

李彩華拎逾22萬Hermès手袋現身Art Basel

李彩華拎着的這款Hermès Constance Mini採用珍稀的原色蜥蜴皮，以其獨特的漸變效果著稱，由於其天然紋理的變幻，每隻袋都是獨一無二的，而原色蜥蜴皮屬於極高等級材質，在收藏價值上甚至可與喜馬拉雅鱷魚皮相提並論，原色蜥蜴皮的Constance在二手市場上難得一見，價格約22萬至32萬港元，價值不菲！

李彩華一身型格打扮。（IG@rainli1111）

睇展覽。（IG@rainli1111）

李彩華拎着的這款Hermès Constance Mini採用珍稀的原色蜥蜴皮。（IG截圖）

價值不菲！（IG截圖）

價格約22萬至32萬港元。（Sotheby's）

性感！（IG@rainli1111）

性感！（IG@rainli1111）

埃及。（IG@rainli1111）

豪遊中東！（IG@rainli1111）

李彩華坐頭等艙，又「不經意」曬出價值約12萬的Hermès Constance及LV手袋。（IG截圖）

Hermès Constance。（官網圖片）

李彩華曾代父還債傳擁12個物業

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要「代父還債」，曾被上門追數，一度上繳所有收入，承受還債的巨大壓力，她又自爆曾被前老闆提出「陪客旅行」，因拒絕「潛規則」而遭雪藏，其後在老闆娘幫助下，賠了200多萬解約金「贖身」。對於有傳持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，李彩華就坦言從未計算過，並指買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」，而生財有道的她經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，看來已實現「財富自由」！

李彩華有不少Hermès手袋。（IG@rainli1111）

勁！（IG@rainli1111）

Chanel衝浪板約6萬。（IG@rainli1111）

出海！（IG@rainli1111）

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis炒價約25萬。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto炒價約42萬。（IG截圖）

Hermès Constance III Miroir Clouté Bag炒價約40萬。（IG@rainli1111）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

曾在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）