鄧兆尊爆谷婭溦退評審涉資本方干預　張佳添反擊：用自己諗法講嘢

《中年好聲音4》評審陣容近期出現變動，原本擔任評審的谷婭溦突然宣布退出。對外宣稱是因工作撞期，但鄧兆尊近日卻在網台節目中踢爆驚人內幕，暗示這次「換血」並非表面上看來那麼簡單。

鄧兆尊與吳家樂也談及谷婭溦卸任評審。(節目截圖)

鄧兆尊比喻拍劇選角：資本方擁有最終決定權

鄧兆尊與吳家樂在主持網台節目時，針對谷婭溦退出一事展開討論。他指出，谷婭溦原定 6 月參演粵劇音樂劇，檔期衝突固然是事實，但背後仍隱藏著「輕微」的變數。

他以拍劇選角作為比喻，言辭犀利地表示：「資本方出錢話事㗎嘛，有啲可能資本方覺得，呢個女仔比較有啲問題出現咗，可唔可以搵個人頂一頂佢，呢個情形發生係有可能嘅。」

鄧兆尊表示，除了檔期衝突外，還涉及一些「輕微」的其他因素。(節目截圖)

社交平台風波成導火線？

事實上，谷婭溦近期的言行確實曾引發輿論漩渦。此前她曾在社交網發文，疑似不滿被某位前輩緊盯，文中更出現具爭議性的「Seed」字眼，隨後引發張崇德發文澄清，雙方隔空互動引來各界揣測。此外，張崇德繼續追擊《中年好聲音4》狠批淪為外勞騷，周國豐霸氣反擊亮收視數據，事件再次惹起關注。

張佳添力撐谷婭溦 讚她嚴師上心助選手奪冠

張佳添今日（9/4）現身電視城出席無綫節目《退休有乜計》記者會。他接受《香港01》訪問時表示：「溦溦退出我係好唔捨得佢，其實佢喺《中年好聲音》其實發揮咗好大作用，譬如佢點樣幫古淖文去成為冠軍，幫咗好多，嗰陣時佢真係好上心，試過有一位學員叫做早走咗啲，佢好傷心真係喊好耐，咁所以佢對呢個節目，佢其實真係出心出力，同埋係好上心，真係付出好多。微微唱歌真係好叻，佢亦都有教人唱歌 ，所以佢喺個崗位裏邊佢係發揮咗一個好嚴師嘅評判嚟，而我平時就比較溫柔少少得嚟又有時間唔中尖銳啲，但我就冇佢咁嚴嗰啲，我中意鼓勵人，如果佢離開咗，我覺得我真係會若有所失。」

張佳添今日（9/4）現身電視城出席無綫節目《退休有乜計》記者會。（葉志明攝）

張佳添拒談KOL爆料

對於谷婭微退出有傳資本方的決定。張佳添表示：「自己就完全感覺唔，平時我自己個原則就係我唔會回應或者評論任何 KOL喺 YouTube講嘅嘢，我只可以話我感覺唔到。因為網絡世界言論自由，每一個 KOL喺 YouTuber喺網絡都可以用佢自己嘅角度，用自己諗法去講任何嘢，變咗我覺得，如果嗰樣嘢佢除非有一個好實在嘅 factual支撐去講，如果唔係佢自己去思考出嚟，諗出嚟嘅嘢，變咗我嘅原則係唔評論或者回應呢啲嘢。」