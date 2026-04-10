佘詩曼人氣吸金力爆燈過億身家 竟被「痴漢」狂聞體味：特別香
撰文：張寧兒
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視后佘詩曼（阿佘）今年憑無綫劇《新聞女王2》再奪TVB「最佳女主角」，打破自己紀錄四奪視后，非常厲害。佘詩曼工作不斷，更成為收視保證，她主演的《正義女神》目前正熱播中，再次引起迴響。人紅粉絲多，日前有影迷竟狂聞佘詩曼的體香，獲佘詩曼兩字回覆。
佘詩曼被狂聞體味兩字回應
日前有影迷在社交平台發文大讚佘詩曼體味好香，該影迷送完佘詩曼機後，狂聞沾上佘詩曼體味的外套，連筆都有佘詩曼的味道，他發文道：「問問阿佘的香味 特別香，是體香吧 上次送機完回去後連外套上都是她的味道 我朋友的簽字筆上也是... 嗚嗚嗚我像個癡漢，唔該」。該網民問到佘詩曼的香味是甚麼，佘詩曼竟親自回覆：「秘密」，相當玩得！
佘詩曼過億身家人氣爆燈
佘詩曼演技佳，觀眾緣又好，中港兩地吸金力驚人，今年初媒體廣告分析平台admanGo公布「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜，佘詩曼位居第4，贏下容祖兒、林芊妤（Coffee）、衛詩雅、張敬軒等人。佘詩曼手持多個物業，身家早已破億，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，她坦言早已立好遺囑。