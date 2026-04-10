佘詩曼人氣吸金力爆燈過億身家　竟被「痴漢」狂聞體味：特別香

視后佘詩曼（阿佘）今年憑無綫劇《新聞女王2》再奪TVB「最佳女主角」，打破自己紀錄四奪視后，非常厲害。佘詩曼工作不斷，更成為收視保證，她主演的《正義女神》目前正熱播中，再次引起迴響。人紅粉絲多，日前有影迷竟狂聞佘詩曼的體香，獲佘詩曼兩字回覆。

佘詩曼又出新劇。（IG圖片）

由佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神Themis》目前正在熱播中。（TVB）

佘詩曼被狂聞體味兩字回應

日前有影迷在社交平台發文大讚佘詩曼體味好香，該影迷送完佘詩曼機後，狂聞沾上佘詩曼體味的外套，連筆都有佘詩曼的味道，他發文道：「問問阿佘的香味 特別香，是體香吧 上次送機完回去後連外套上都是她的味道 我朋友的簽字筆上也是... 嗚嗚嗚我像個癡漢，唔該」。該網民問到佘詩曼的香味是甚麼，佘詩曼竟親自回覆：「秘密」，相當玩得！

佘詩曼。（佘詩曼微博圖片）

好美麗。（佘詩曼微博圖片）

佘詩曼過億身家人氣爆燈

佘詩曼演技佳，觀眾緣又好，中港兩地吸金力驚人，今年初媒體廣告分析平台admanGo公布「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜，佘詩曼位居第4，贏下容祖兒、林芊妤（Coffee）、衛詩雅、張敬軒等人。佘詩曼手持多個物業，身家早已破億，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，她坦言早已立好遺囑。

佘詩曼回覆：「秘密」。（小紅書）

佘詩曼嘆美食。（佘詩曼@抖音）

佘詩曼身材好好。（佘詩曼Charmaine@微博）

佘詩曼在社交平台分享，有好幾款味道的即食花膠一直交替吃。（佘詩曼@小紅書）

佘詩曼選美照片（TVB截圖）

高海寧拍片向佘詩曼索吻。(ig截圖)

佘詩曼（Instagram@charmaine_sheh）

人氣超強的佘詩曼和黃宗澤壓軸登場！（葉志明攝）