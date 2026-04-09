江美儀懶理網民批「自大、乞人憎」：唔識我嘅人講幾多都冇用

近年轉戰社交平台 Threads 的網民言論向來以「辛辣、直接」見稱，稍有不慎隨時引發網絡公關災難。近日，視后江美儀竟意外成為網絡箭靶，有網民在 Threads 上發長文大肆抨擊，更用上極其激烈的字眼進行人身攻擊，隨即引發大批網民圍觀。

江美儀今日現身電視城出席無綫新綜藝節目《試真D》記者會。（陳順禎攝）

網民狠批：乞人憎港嬸

該名網民在貼文中毫不客氣，將矛頭直指江美儀，直言她是「港嬸」，更細數她的種種「罪狀」。文內批評她平日對外展示的所謂「真性情」，實則只是掩飾其「自大、無禮貌、乞人憎」的包裝，字裡行間充滿挑釁性與惡意，火藥味極濃。

就在輿論開始發酵之際，江美儀本人竟然現身「戰場」！面對如此尖銳的指責，她並沒有選擇對罵或無視，反而展現了視后級的大方體面。她親自到該貼文下留言，以簡潔而有力的回覆表達謝意。

江美儀懶理網民批「自大、乞人憎」。（陳順禎攝）

江美儀高 EQ 回應

江美儀今日（9/4）現身電視城出席無綫新綜藝節目《試真D》記者會，接受《香港01》訪問時表示：「其實識我嘅人就會明啦，唔識我嘅人講幾多都冇用，佢哋唔了解我啫。其實佢哋咁樣講可能係想提我啫，咁唯有自己注意吓囉。（會唔會聽到唔開心？）冇啦，都過咗啦。（點樣可以消化得到？）冇㗎，只要你要記住，你覺得有需要聽嘅咪聽囉，冇乜影響嘅咪算數。（會否覺有啲網民為鬧而鬧？）其實都有嘅，但你唔覆佢咪得囉，即係一隻手係拍唔響，即係我交份禮物俾你，你唔收都冇符。」