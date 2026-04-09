東張西望｜苦主揭老公養小三　傳染真菌要求性行為：你不如殺咗我

TVB節目《東張西望》今日（9日）講到報料人李女人表示自己被騙感情：「利用我對佢嘅愛，對佢嘅感情，嚟欺騙我同佢攞個單程證。」事源是李女士12年於內地按摩店認識老公，2016年二人於香港結婚，婚後與老公分隔兩地居住，突然有一次李女士因想念老公，於是就到深圳找他，就開始了不愉快的經歷。

報料人李女人表示自己被騙感情。(節目截圖)

李女士發現老公包養小三。(節目截圖)

李女士懷疑老公出軌

李女士與友人到深圳後便致電老公叫他出來，怎料轉眼間他就掛電話，電話更徹夜未通。老公向她表示因工作繁忙，所以不知道電話已經沒電，當時她懷疑丈夫可能已經出軌，但李女士指自己太愛老公，所以相信了他的說話。之後更掌握證據，因為她手機壞了，老公便把自己的電話給她用，於是就在此刻發現了老公手機內有與其他女人親密照片。她女兒說：「其實佢已經係delete咗㗎啦，但做漏咗一步，冇喺垃圾桶刪除，差3日呢啲相就永遠消失。」

李女士懷疑老公出軌。(節目截圖)

因為她手機壞了，老公便把自己的電話給她用，於是就在此刻發現了老公手機內有與其他女人親密照片。(節目截圖)

在此之前，李女士本來請了假，訂了車票準備同老公回湖南辦理單程證來香港的手續。李女士揭發老公這些親密照後表示：「我唔會跟係返去。」但老公突然持刀要求李女士原諒，辯稱幫同事激其老公才拍這些照片。李女士見老公誓神劈願聲稱要斬手指，令她立即心軟， 繼續行程同老公回湖南辦手續。之後更寫下保證書。到2021年3月，李女士老公終於以單程證來香港居住，但由於沒有工作，李女士負責全部日常開支，甚至供養對方兒子。之後她建議老公考地盤牌，在她幫助下終於可以在地盤工作。她老公聲稱在天水圍租屋住來方便工作，怎料，在李女士的跟蹤之下驚見老公去了深圳，懷疑他外面有女人。

李女士本來請了假，訂了車票準備同老公回湖南辦理單程證來香港的手續。(節目截圖)

李女士老公聲稱在天水圍租屋住來方便工作，怎料，在李女士的跟蹤之下驚見老公去了深圳，懷疑他外面有女人。(節目截圖)

李女士拒絕老公性行為

李女士一次又一次選擇原諒老公，為了滿足老公的「需要」， 甚至不惜犧牲身體健康。李女士其後發現下體痕癢，老公要求李女士發生性行為，但她拿著剪刀說：「你不如殺咗我啦，我話我頂唔順啦。」看醫生後證實了感染真菌，源頭是老公在外鬼混而傳染給她。

李女士拒絕老公性行為。(節目截圖)

李女士拿著剪刀說你不如殺咗我啦。(節目截圖)

後來一次李女士再追查老公的行蹤，但中途被他「賣甩」，結果出動內地的朋友，而得知老公包養小三及「金屋藏嬌」的位置。最後李女士約了朋友壯膽直接殺上深圳小三屋企，到達門口時，她已一眼就認出老公的衫褲，可惜由天光等到天黑，朋友走了她仍繼續等，最後終於等到老公與小三手拖手出現。

李女士出動內地的朋友，而得知老公包養小三及「金屋藏嬌」的位置。(節目截圖)