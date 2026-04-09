方力申登台與「高仿鄧麗欣」合唱　鄧麗欣爆母親點評：我個女靚啲

近日網上流傳一段影片，藝人方力申（小方）於佛山登台期間，邀請了一位外貌、髮型甚至神情都與前女友鄧麗欣極其相似的女歌手合唱經典曲目《好心好報》，由於該女歌手的造型與鄧麗欣巔峰時期極為相似，不少現場觀眾一度以為是正版現身，紛紛驚呼「時光倒流」，隨即引起全網熱議。

鄧麗欣今日現身尖沙咀出席電影《大分瓶》首映。（陳順禎攝）

鄧麗欣大方回應「分身合唱」

今晚（9/4）鄧麗欣出席電影《大分瓶》首映時，大方回應事件，更幽默表示：「自己都有睇到個新聞，我就冇評價，但我阿媽就有囉，佢話唔似。（媽咪仲話自己個女仲靚過佢！）哈哈，個個阿媽都覺得自己個女靚。（介唔介意人哋話似你？）人哋講啫！（介唔介意人哋學你？）如果有人學我，自己都會開心，即係證明我所有嘅，包括頭裝衫都係靚嘅先至有人想學嘅啫。不過大家睇咗開心咪得囉。咩特登搞嘅咩，咁大家開心咪得囉，睇嘅人觀眾中意咪得囉。」

鄧麗欣不介意同方力申合唱。（陳順禎攝）

網民期待再合唱

提到很多網民期待她與方力申同台合唱？鄧麗欣笑言：「點解我睇到好多留言係唔想我哋一齊上台多啲，可能大家睇嘅嘢唔同。（有冇可能合唱？）你睇吓佢過唔過到關先啦，呢個問題應該問佢。（如果佢過到關你係唔介意嘅！）我冇話介意囉。睇吓大家想唔想睇先啦。但我睇到個留言就話唔想嘅，哈哈。」