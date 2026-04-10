給十九歲的我｜高先電影反擊校方說法與事實不符：不排除法律行動

紀錄片《給十九歲的我》自2022年播出後已經極具爭議，更因為拍攝倫理爭議，最終撤消公映。最近有指這部電影參展遠東電影節，計劃在本月底特別放映，繼而再次引起不少人議論。私隱專員公署昨日（9日）亦表示關注事件，並已經主動聯絡英華女學校了解事件。而英華女學校亦有發聲明表示：「在未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映記錄片。」而《給十九歲的我》團隊亦有發聲明，回應指「三年來都保持緘默」，他們指整個團隊都受到很大的精神壓力，但為了尊重學校，所以「啞忍」了三年。

導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，起初反應熱烈大獲好評，後在爭議聲中暫停上映。（《給十九歲的我》電影海報）

蕭定一以另一套校園紀錄片《給十九歲的我》為例，指團隊拍攝期長達7年，比《公開試當真》有誠意好多。（資料圖片/陳順禎攝）

英華女學校在學校官網發聲明。(網頁截圖)

發行商高先方面亦發聲明指校方在聲明的說法與事實不符，並且獲學校授權國際發行，而參展版本則不包爭議部份。高先稱已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。

發行商聲明全文如下：

聲明



我們留意到英華女學校今天發出的聲明，當中有關電影《給十九歲的我》參與烏甸尼遠東電影節，學校指事前並無作出授權，有關說法與事實不符，對此我們感到非常遺憾。



根據發行合約，校方授權本公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，我們亦在今年初與校長見面並徵詢校長意見，校長並沒有提出反對，並著本公司安排參展的預算。



至於電影中有爭議的部份，我們並不會在參展的版本中放映，有關決定亦已通知影展的主辦方。



本公司已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護本公司的聲譽和權益。



高先電影有限公司



2026 年 4 月 9 日

