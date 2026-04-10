給十九歲的我｜高先電影反擊校方說法與事實不符：不排除法律行動
撰文：胡凱欣
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紀錄片《給十九歲的我》自2022年播出後已經極具爭議，更因為拍攝倫理爭議，最終撤消公映。最近有指這部電影參展遠東電影節，計劃在本月底特別放映，繼而再次引起不少人議論。私隱專員公署昨日（9日）亦表示關注事件，並已經主動聯絡英華女學校了解事件。而英華女學校亦有發聲明表示：「在未得主要參與拍攝者一致同意之前，本校並不會同意以任何形式放映記錄片。」而《給十九歲的我》團隊亦有發聲明，回應指「三年來都保持緘默」，他們指整個團隊都受到很大的精神壓力，但為了尊重學校，所以「啞忍」了三年。
發行商高先方面亦發聲明指校方在聲明的說法與事實不符，並且獲學校授權國際發行，而參展版本則不包爭議部份。高先稱已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護公司的聲譽和權益。
發行商聲明全文如下：
聲明
我們留意到英華女學校今天發出的聲明，當中有關電影《給十九歲的我》參與烏甸尼遠東電影節，學校指事前並無作出授權，有關說法與事實不符，對此我們感到非常遺憾。
根據發行合約，校方授權本公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，我們亦在今年初與校長見面並徵詢校長意見，校長並沒有提出反對，並著本公司安排參展的預算。
至於電影中有爭議的部份，我們並不會在參展的版本中放映，有關決定亦已通知影展的主辦方。
本公司已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護本公司的聲譽和權益。
高先電影有限公司
2026 年 4 月 9 日