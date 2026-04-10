正義女神｜35歲黃浩霆飾演少年犯　扮「不老神偷」激似「任何仁」

最近正在熱播的TVB劇集《正義女神》，案中有不少的「少年犯」，其中一宗就是「郊野雙屍案」。當中四名少年犯有三名被定罪，而飾演洪知行的丘梓謙因證據不足而被釋放，可是與他同案的三位則被判「終身監禁」。其中一位被判「終身監禁」的少年犯就是黃浩霆（Justin），他飾演第一被告賴振聰，在宣讀判刑時，他先是震驚的攤坐在椅子上。當得知丘梓謙罪名不成立時便十分激動說：「痴線㗎？點解我哋有罪佢冇罪，有一個做法官嘅老豆就大晒啊？公平咩？」當中一個激動拉著犯人欄大叫一幕，確實讓人印象深刻。

其中一位被判「終身監禁」的少年犯就是黃浩霆（Justin）。(影片截圖)

黃浩霆在宣讀判刑時，先是震驚的攤坐在椅子上。(影片截圖)

黃浩霆飾演第一被告賴振聰。(影片截圖)

黃浩霆當中一個激動拉著犯人欄大叫一幕。(影片截圖)

黃浩霆此幕確實讓人印象深刻。(影片截圖)

黃浩霆入行17年

雖然黃浩霆劇中飾演少年犯，但其實他已經35歲了，但仍可飾演少年犯，可見他擁有「童顏」。黃浩霆已經入行有17年，多年來在不同的界別演出過。他其實2009年參加商台選秀節目十人巷後再參與森美小儀歌劇團，2015年時港台劇《那些年那些歌》中獲選與譚詠麟飾演父子。黃浩霆2012年參加香港電視第一期藝員訓練班，當時他還奪過「最佳男同學」，可惜當年「香港電視」未能開台，於是黃浩霆便選擇出走北京。

雖然黃浩霆劇中飾演少年犯，但其實他已經35歲了。(ig@hoting852)

黃浩霆入行已經17年。(ig@hoting852)

黃浩霆曾與張柏芝在內地綜藝節目中當主持

黃浩霆去了北京電影學院就讀表演系，這是他第二參加藝員訓練班，他於訓練班中再次奪得「最佳男同學」，之後便拍過古裝劇集《刀劍繚亂》，亦曾與張柏芝在內地綜藝節目《女神的選擇》中當主持，成為眾多「小鮮肉」其中一員，陪著張栢芝入廚煮餸。黃浩霆後來覺得自己因為普通話並不是很好，再加上在內地發展欠缺人脈，所以硬著頭皮回港。2018年成為無綫電視藝員訓練班（短期）學員，前後一共讀了三次藝員訓練班，2019年畢業後加入TVB，他笑指自己：「我應該係喺TVB嘅藝員裏面讀得最多次訓練班嘅人。」

黃浩霆拍過古裝劇集《刀劍繚亂》。

黃浩霆在張柏芝主持的內地節目《女神的選擇》中陪柏芝入廚煮餸。（IG@hoting852）

黃浩霆拍過多達40部劇集

黃浩霆除了電視劇外，曾涉及電影、微電影、舞台劇、綜藝節目、網路劇及廣告等演出。他加入TVB後拍攝過多達40部劇集，包括有：《愛回家之開心速遞》、《飛虎之雷霆極戰》、《那些我愛過的人》、《迷網》、《踩過界2》、《陀槍師姐2021》、《大步走》、《愛美麗狂想曲》、《伙記辦大事》、《一笑渡凡間》、《刑偵日記》、《七公主》、《我家無難事》、《把關者們》、《星空下的仁醫》、《換命真相》、《愛上我的衰神》、《異搜店》、《鐵拳英雄》、《雙生陌生人》、《十八年後的終極告白2.0》、《回歸光影頌》、《回歸》、《白色強人II》、《痞子殿下》、《超能使者》、《有種好男人》、《黃金萬両》、《新四十二章》、《隱形戰隊》、《隱門》、《新聞女王》、《神耆小子》、《反黑英雄》、《痞子無間道》、《奪命提示》、《俠醫》、《金式森林》、《新聞女王2》、《臥底嬌娃》等劇集，雖然他拍過多達40部劇集，但都是以跑龍套為主，但最近曝光率越來越高，今次角色亦讓人一眼看見。

黃浩霆拍過多達40部劇集。（IG@hoting852）

黃浩霆早前都有在《新聞女王2》中出現。（IG@hoting852）

黃浩霆（IG@hoting852）

黃浩霆極似消防處吉祥物「任何仁」

2021年時黃浩霆亦加入兒童節目《Hands Up》成為「浩霆哥哥」。他亦曾於節目《長命不老》中穿上全藍服裝扮「不老神偷」，造型極似消防處的吉祥物「任何仁」。

黃浩霆加入兒童節目《Hands Up》成為「浩霆哥哥」（IG@hoting852）