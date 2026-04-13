丁子朗新劇《他心不難測》引爆熱話　致敬《無頭東宮》經典場面？

丁子朗最近勇闖短劇圈，一下子有三部短劇播出，橫屏短劇《他心不難測》早在月初亦已經播出，一上線已經獲得很好的成績。劇集播出後，成為劇集排行榜的第四位，而播出一星期人氣依然居高不下，更攀升到第三位，相當厲害。

丁子朗身後站著4位美女同時亦是吸睛之處。(《他心不難測》截圖)

一開播已經成為劇集排行榜的第四位。(網頁截圖)

過了兩天後，《他心不難測》人氣度仍未有下跌的跡象，更攀升到第三位。(網頁截圖)

劇情致敬《無頭東宮》經典場面？

故事講述主角陸程文（劉浩群 飾）意外穿越到小說世界，成為一個註定慘死的反派角色。為了生存，他採取「苟道」策略（即低調求生），卻意外讓故事中的女主角們覺醒了讀心術，導致原有的劇情走向大亂。他最終與覺醒的原小說男主顧斬天聯手，共同對抗操控命運的「天道」。但在日前播出的第16集中，劇情竟然離奇地親切，因為說到丁子朗所飾演要與劉浩群「換臉」，不禁令人聯想到TVB於2002年播出的經典古裝奇幻電視劇《無頭東宮》，當中一幕「換臉」的經典場面，當年「換臉」一幕亦被網民視為「童年陰影」。

丁子朗所飾演要與劉浩群「換臉」。(影片截圖)

不禁令人聯想到TVB於2002年播出的經典古裝奇幻電視劇《無頭東宮》，當中一幕「換臉」的經典場面。(影片截圖)

丁子朗飾演顧斬天。(影片截圖)

使用法術換臉。(影片截圖)

咁就換咗。(影片截圖)

換完啦。(影片截圖)

無綫2002年的劇集《無頭東宮》，亦出現過換臉情節。（網上圖片）

丁子朗唔覺得似

就此，丁子朗接受《香港01》訪問時笑指知道《無頭東宮》這部劇集：「我知道《無頭東宮》啊，公司嘅經典劇集。」被問到有否覺得「換臉」一幕很像時，他表示：「拍嘅時候又唔覺得似嘅，但係就覺得係一個演技大挑戰，因為我同另一位男主角嘅性格截然不同，可以話係兩個極端，所以要俾人睇得出分別係困難。呢套劇本身係一套小說改編，亦都係本身小說嘅經典劇情。」

丁子朗覺得係一個演技大挑戰。(影片截圖)

丁子朗唔覺得似。(影片截圖)

丁子朗話因為同另一位男主角嘅性格截然不同，可以話係兩個極端，所以要俾人睇得出分別係困難。(影片截圖)

丁子朗都有睇過《無頭東宮》。(影片截圖)

「失而復得」的索女？

另外之前拍攝這部《他心不難測》時，他本來是有4位漂亮又身材好的「索女」在身邊，但因為劇情逆襲，導致4位索女全都跑到另一位男主角身邊。但他拍攝下一部《天選之子》時，又有4位索女的陪伴，他被問到是否有「失而復得」的感覺時，即笑指：「真係咁啱兩套劇集，都係四位女仔，可能最近流行！」他更表示兩部劇集雖然很相似，但感覺不一樣：「一套就輕鬆搞笑嘅，另一套就劇情片多啲。」

丁子朗新劇呢4位索女會離開佢。(影片截圖)

被另一男主角搶去4位索女。(影片截圖)

丁子朗另一部劇集《天選之子》都有4位索女環繞。(影片截圖)