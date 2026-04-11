前港男吳雲甫長沙灣健身被指態度惡劣　網民鬧爆：「衰到喝狗」

前港男吳雲甫（Owen）轉行擔任健身教練及主持多年，形象一向正面。然而，日前有網民在 Threads 發文投訴，指在長沙灣一間健身室遇到一名駐場 Hyrox 教練兼主持，指其態度極之無禮，甚至用「個態度衰到喝狗」來形容。事件曝光後，吳雲甫現身親自回應，承認自己是當事人並正式道歉。



前港男吳雲甫（Owen）轉行擔任健身教練及主持多年，形象一向正面。（資料照片）

網民出PO投訴：態度衰到喝狗

一名網民發文表示，在長沙灣操練時，遭到一名「主持仁兄」兼 Hyrox 教練不禮貌對待。該網民形容對方當時態度極其惡劣，令其感到不受尊重，憤而將事件公開，並以「喝狗」一詞形容對方的語氣，字裡行間充滿怒火。

網民字裡行間充滿怒火！（threads截圖）

吳雲甫認「係我嚟」 解釋大聲因驚對方聽唔到

面對投訴，吳雲甫迅速在該則貼文下留言認領身份。他首先承認：「尋日嗰個係我嚟嘅🙋🏻‍♂️唔好意思」。他解釋當時是一場誤會，因為見到該網民正在設定斜板，並不知道對方同時在使用兩部機器。針對「大聲」的指控，吳雲甫解釋：「我見你帶住耳機，我驚你聽唔到我講嘢，我唔係有心大聲講嘢，sorry🙏🏻。」

吳雲甫即道歉！（threads截圖）

強調真心冇不禮貌：大家互相尊重

吳雲甫續指，當日他只是與幾位朋友一起「操腹」，並非正在教授 Group Class。他強調如果涉及課程需要清場，一定會預先通知受影響範圍的人。最後他重申自己真心沒有不禮貌對待的意思，並表示「大家互相尊重」，希望能化解誤會。

主持！（ IG/@owenwanpong）

吳雲甫曾參加2009年香港先生選舉，同屆的男星還包括《愛回家》的「Terry」李偉健。吳雲甫1996年隨家人移民至加拿大，直至2009年回流香港發展，參與香港先生入行並加入TVB，離巢後作多方面發展亦有為其他電視台拍節目。

厲害！（受訪者提供）

吳雲甫曾返內地拍劇。

前TVB藝人吳雲甫考獲4個健身教練資格證書，成為全職健身教練！（IG/@owenwanpong）