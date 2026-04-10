72歲肥媽沙巴潛水　曝光3千呎度假屋念亡夫：每間屋都有老公嘅愛

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）自丈夫Rick於2020年底病逝後，雖然積極投入工作，但內心對亡夫的思念從未減退。近日肥媽回到位於馬來西亞沙巴的3600呎度假豪宅，吃喝玩樂玩足一個多星期，活力充沛玩潛水，並拍片與網民分享度假屋內點滴。這棟大屋是她與Rick生前共同購入的愛巢，如今回到舊地，屋內一事一物都令她觸景傷情，感嘆物是人非。

肥媽去馬來西亞度假。（抖音@肥媽）

肥姐今年72歲，但仍活力充沛。（抖音@肥媽）

肥媽玩潛水。（抖音@肥媽）

餵魚仔。（抖音@肥媽）

3600呎空間闊落 坐擁山景泳池露台

從影片可見，肥媽這棟馬來西亞大宅室內裝修簡約且空間感十足。全屋設有寬敞的開放式廚房，客廳擺放了三張大沙發和一張七人飯桌，顯得極其氣派。最吸引之處是客廳外連接一個超大露台，不但設有小型泳池供消暑，更能遠眺壯觀的山景與清真寺建築。肥媽指當年Rick最愛坐在客廳窗邊位置喝咖啡、抽煙，欣賞天空由蔚藍變成粉紅的日落美景。

肥媽曝光馬來西亞逾3千尺度假屋。（抖音@肥媽）

地方好闊落。（抖音@肥媽）

傢俬擺設都係清水灣舊居搬過嚟。（抖音@肥媽）

傢俬擺設都係清水灣舊居搬過嚟。（抖音@肥媽）

全棟度假屋。（抖音@肥媽）

諗起亡夫以前最愛喺窗邊飲咖啡、食煙望住藍天。（抖音@肥媽）

亡夫親手打造不鏽鋼廚櫃：佢知我鍾意煮嘢食

肥媽在介紹廚房時特別感性，她指向窗邊一個巨大的不鏽鋼廚櫃，透露這是Rick為了熱愛下廚的她而親自設計及打造的。肥媽語帶哽咽說：「我每一間屋都有嘅，我老公做嘅。」她解釋丈夫考慮到她在廚房忙碌時，不希望她花時間翻找櫃桶，才特意做了這個開放式設計，讓她一目了然。這份細膩的體貼，至今仍讓肥媽點滴在心頭。

開放式廚房。（抖音@肥媽）

呢個放煲位置，係老公專登為肥媽而設。（抖音@肥媽）

遠眺壯觀的山景與清真寺建築。（抖音@肥媽）

傍晚會變成粉紅色。（抖音@肥媽）

曾花 600 萬救夫無果 舊屋處處留身影

除了廚房，屋內一角擺放高爾夫球裝備的位置，亦勾起肥媽無限回憶。Rick於2017年確診肺腺癌，肥媽當時不惜花費超過600萬港元醫藥費救夫，可惜Rick最終在六年多前離世。肥媽慨嘆：「回來老家，真的好有熟悉的感覺。」雖然屋子依然奢華，但昔日丈夫在露台看日落、在角落整理球桿的身影已成追憶。即便丈夫已離世多年，但肥媽對家中舊物的珍視，足以證明那份深情從未隨時間淡去。

肥媽與葡籍丈夫Rick恩愛21年。（Facebook照片）

肥媽曾花逾600萬為丈夫Rick醫病。（肥媽Maria cordero FB照片）

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