崔碧珈終極發文隻字不提Rocky　不滿私人事公開：誇大甚至虛構

現年58歲的「大隻Rocky」鄭健樂早前上演一場「羅生門」式戀愛，爆出與比他年輕21年的「性感女神」崔碧珈（Anita）譜父女戀。男方接受《香港01》獨家訪問時，公開愛的證據，親證「崔樂戀」真實存在，二人曾經拍拖兩個月，力證自己並非「痴漢」，可惜女友因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱，最終女方主動提出分手。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

Rocky公開與崔碧珈談情對話，揭二人真正拍過拖。（受訪者提供）

配戴巨鑽盡現富家千金氣派

全城「食花生」之際，相隔4天，崔碧珈終於「蒲頭」，在社交平台撰長文回應戀情。她在IG Story上載黑白短片，身穿性感華麗晚裝，配上巨型閃鑽，在兩名外藉工作人員協助整理裝容，似乎是準備出場，盡現「富家千金」的氣派。

崔碧珈一身貴氣登場。（ig@anitachui）

字裡行間隻字不提Rocky

長文中，崔碧珈隻字沒有提及Rocky鄭健樂，但表明不想事情無限發酵，所以選擇在社交網統一回應，是首次亦是最後一次。她表示自己在完全不知情下，令事情曝光，寫道：「對於近日在我完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事，因我已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋也不願為了辯解而展示任何證據，因為我始終相信體面應留給過去，畢道我更希望公共資源應留給更值得關注的作品與夢想，這從來是我的初心。」

全文如下：

這幾天收到各界以及傳媒朋友的問候，謝謝大家關心，要大家辛苦了，我感到非常抱歉🙏🏻因為不想近日的事情被再度無限發酵，所以才打算統一在自己的社交網站作最後一次交代，也好讓這事可告一段落。

對於近日在我完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事，因我已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋也不願為了辯解而展示任何證據，因為我始終相信體面應留給過去，畢道我更希望公共資源應留給更值得關注的作品與夢想，這從來是我的初心。

一直以來，我始終相信彼此尊重、心存善念是人與人之間最基本的修養。我也深信每個人都應擁有受尊重的私隱空間。在這資訊透明的時代，我 心希望能與大家攜手一起守護網路芯界的理性和正能量。

儘管各人的價值觀與處理方式不盡相同，但我依然選擇記住曾經的善意，並祝願每個人都能在生活中找到真正的平靜與幸福。

入行至今，從來沒有打算把幸福隱藏，將來倘若幸福真的降臨在我身上，定必在彼此的尊重與共識下，由我親自和大家愉快地分享。

現在的我，會帶著這份平靜，繼續親自和大家愉快地分享。」