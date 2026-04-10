鄭健樂堅稱冇誇大親密情節　「純愛戰士」未死心：我已表明心跡

鄭健樂（Rocky）和崔碧珈（Anita）的「崔樂戀」隨著Rocky公開表白已明朗化，Rocky公開甜密短訊，證明自己與崔碧珈真的曾經相戀，可惜女友因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱，最終女方主動提出分手。

IG新賬戶簡介標註崔碧珈

日前（6日）戀情迎來轉機，崔碧珈主動透過社交平台私訊他，是兩人分手一個多月後第一次通話，當時Rocky興奮表示：「我好開心！我覺得我喺佢個腦度仲有位置。」昨晚（8日）Rocky在IG限時動態分享為狗狗開設的新IG「bolbol.04042024」，而用戶簡介更標註了自己及崔碧珈的IG帳戶。

Rocky與崔碧珈開新IG，呼籲領養狗狗勁有愛心。（IG圖片）

Rocky與崔碧珈愛心爆棚。（IG圖片）

Rocky分享愛情語錄，積極追回崔碧珈。（IG圖片）

崔碧珈再次否認戀情

今日（10）崔碧珈終於在ig story撰寫長文，隻字不提Rocky名字，更似乎不肯承認這段戀情。「近日在我完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事，因我已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋也不願為了辯解而展示任何證據，因為我始終相信體面應留給過去。」崔碧珈強調要彼此尊重私隱，但不排除將來發展可能，「入行至今，從來沒有打算把幸福隱藏，將來倘若幸福真的降臨在我身上，定必在彼此的尊重與共識下，由我親自和大家愉快地分享。」

崔碧珈再次否認戀情。（IG@anitachui）

崔碧珈係富家女，樣靚身材無敵。（ig@anitachui）

Rocky疑似再被派「好人卡」，但他對這段已逝感情仍未死心，他今日短訊回覆《香港01》，透露他與崔碧珈已由IG聯絡，再升一級變Whatsapp互通。問到為何會開設新IG賬戶標註了自己和崔碧珈？他解釋： 「崔樂戀已經曝光，唔使地下情，我開新IG係我領養咗波波，有通知佢。」

Rocky表示自己現努力再次追求崔碧珈，盼愛火重燃，他說：「我已經講咗好多說話，亦都表明心跡，睇吓佢會唔會有嘢想講、表明態度，可能將來我哋會舊愛重燃。（怕唔怕被痴情男？）有得怕唔怕咩？！」問到二人復合幾會有幾大？他說：「隨緣。」對於被崔碧珈指「單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節」，Rocky堅定地說：「絕對無！」

鄭健樂指已表明心跡，能否復合隨緣。（受訪者提供）

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

崔碧珈主動要求12月12日，確立二人戀人關係。（受訪者提供）

崔碧珈稱呼Rocky做「baby」，二人互相「Love」，睇短訊都充滿粉紅泡泡。（受訪者提供）