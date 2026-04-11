張達明身形消瘦面頰凹陷頸筋暴現　曾患癌元氣大傷一度口齒不清

現年61歲的張達明在2011年確診第三期鼻咽癌，經過化療及電療後最終戰勝癌魔，但因化療副作用，令他體內重金屬「鉑金」含量一度超標63倍，引發嚴重中毒，出現後遺症，雙腳麻痺、肌肉萎縮，活動能力受限。雖然體力不如前，但張達明仍未放棄演戲，近年逐步復出，亦有相約好友聚會，日前「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）在IG曬出合照，並寫道：「happy to see him doing okay.（很開心看到他一切安好。）」

張達明在2011年確診第三期鼻咽癌。（資料圖片）

張達明病癒復出後參演《麥路人》。（影片截圖）

首度奪得金像獎最佳男配角。（劇照）

張達明出席電影《100秒》發布會時，直言口齒不清，講對白有困難。（資料圖片）

張達明出席有份參演的電影《焚城》首映禮。（資料圖片）

舉杯暢飲！（微博@Real吳費曼）

張達明身形消瘦單薄面頰凹陷

相中所見，戴着帽的張達明舉起手指公合照，身形消瘦單薄，面頰凹陷，青筋暴現，與身旁的蔡頌思對比鮮明，但精神飽滿。去年蔡頌思與日籍金融才俊老公舉行婚禮，張達明都有到場祝賀，蔡頌思曾透露當年去香港話劇團試鏡時認識了張達明，兩人曾多次合作，她亦一直視對方為恩師。而張達明更特別錄製了一段影片祝福一對新人，但片中的他面容極度瘦削，皺紋明顯，而且口齒不清，說話亦感覺十分吃力，不少網民都留言表示擔憂：「心疼他了，希望他身體健康」、亦有人留言問道：「張達明怎麼那麼口齒不清」，而蔡頌思亦有回覆：「之前生病了，他已經很努力了。」

張達明舉起手指公合照，身形消瘦單薄，面頰凹陷，青筋暴現，與身旁的蔡頌思對比鮮明，但精神飽滿。（IG截圖）

去年張達明獲邀出席「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）的婚禮。（IG@jocelynchoizs）

張達明特別錄製了一段影片祝福一對新人。（影片截圖）

出現口齒不清的情況。（影片截圖）

力撐蔡頌思！（微博@張達明）

張達明現身撐袁詠儀。（微博@張達明）

出席導演劉偉強的生日會。（微博@張達明）