李君妍擔心被淘汰 曾向監製「敲門」被冷待：佢起身閂門

無綫藝人李君妍日前（10/4）現身沙田出席連鎖健身中心的品牌活動。李君妍入行至今已16年，她接受《香港01》訪問時坦言近期演藝工作量大幅減少，面對事業低潮，直言感到迷惘，並考取教練牌轉行教健身，為自己謀定後路。

李君妍今日出席活動。（葉志明攝）

一月後進入「停工期」 坦承心情迷惘

李君妍透露自今年一月完成上一套劇集的拍攝後，工作量便開始減少，目前大多僅餘零星的活動。她表示，眼見公司近年製作量減少，重心轉移至網絡平台，對於習慣傳統拍攝模式的藝人來說，衝擊不少。

她感觸地說：「其實我自己幾年前已經睇到個前景，所以自己都就考咗教練牌同香薰治療，準備住自己可能第時真係多咗一啲長時間未有工作開嘅時候，都俾自己有第二手準備，教練工作暫時一個禮拜都有五日，都好開心教啲小組嘅班，同埋一對一做啲痛症嘅治療。」

（葉志明攝）

曾主動「敲門」自薦 卻換來冷待

被問到是否曾主動向監製「敲門」爭取機會，李君妍坦言性格較內向，雖然以前曾試過回公司走動、甚至在節日時送上祝福以增加曝光，但有時會換來冷淡對待。

她憶述曾有過尷尬經歷：「試過有次在走廊外與房內嘅監製有眼神接觸，諗住準備入房敲門打招呼，但可能已經有眼神接觸咗，佢已經知道我想做乜，於是佢就刻起身閂門。可能因為佢唔想人哋擾擾佢，佢呢一刻有嘢唔想傾住。」雖然當下感到有些受挫，但她也表示理解：「自己冇話唔開心，因為我知佢性格係咁嘅。亦明白我上嚟對方唔一定要應酬你，我都明白佢哋做嘢忙。」

（葉志明攝）

面對受挫，李君妍坦言不會再敲門：「因為之前都試過敲完之後都係咁樣，你都明啦，即係用你都會用咗啦，冇理由唔識我哋，有時可能我哋會唔夠騷，公司有個表擺喺度，公司大家同事行過都會見到，邊個人會冇乜嘢，正常會用吓，但係都冇。咁可能真係未有新嘅角色，同埋而家我覺得比較注重一啲新嘅面孔，」

入行16年驚覺「底牌被看清」 憂心被淘汰

李君妍坦言合約還有幾年，但對於未來仍感到不安。她觀察到圈內目前較偏好新面孔，對於像她這樣入行16年的「老將」，新鮮感已逐漸消失：「我哋呢啲舊人個底已經摸清楚啦，仲有冇得發揮真係睇自己個命水我覺得。又或者睇你自己有冇一啲轉變，有啲咩新嘅嘢佢哋可以睇到，又或者要自己去發掘自己 騷下另外一面出嚟。（會否覺得被人淘汰？）我覺得會㗎，咁所以我而家積極咁去另謀發展，自己盡量喺運動方面再有一個突破，睇下會唔會再塑造到一個人再出嚟，或者另外一個方向俾大家去留意到。」

（葉志明攝）

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