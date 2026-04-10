「肥妹仔」蔡寶欣變身健康女神 唔怕曬黑多雀斑：唔做Lady

ViuTV 女藝人蔡寶欣（Pony）今日（10/4）現身沙田，出席連鎖健身中心的品牌活動。一向給人活力形象的 Pony，在活動現場親自挑戰了一系列高強度的健身訓練。令人驚訝的是，在完成整套「爆汗」動作後，Pony 接受訪問時依然氣定神閒，面不改容，展現出極佳的體能狀態。

Pony 成功考獲長跑教練證照。（葉志明攝）

「肥妹仔」 形象向健康美出發

曾被封為「肥妹仔」的 Pony，近年積極投入運動。她接受《香港01》訪問時笑言，如果不做運動，身材很容易會反彈：「我本身係肥妹底，做運動係為咗維持正常、健康嘅體態。我試過喺入行前參加健美比賽，當時要練到好乾身，但發覺咁樣人生冇乜樂趣，所以依家寧願食多啲，再做大量運動去消耗。」

對於被笑指玩得太多運動會變成「馬甩佬」，Pony 豁達表示並不介意，更直言自己性格本就不太「Lady」：「依家曬黑咗、多咗雀斑都冇所謂，最緊要係健康。依家我嘅形象就係『唔緊要啦，黑啲就黑啲』，走健康路線。」

Pony曾被封為「肥妹仔」。（葉志明攝）

成功考獲長跑教練證照

運動細胞發達的 Pony 更公佈喜訊，透露自己已經考獲長跑教練證照。雖然暫時未有打算將此作為副業「搵食」，但她非常樂意與大眾分享跑步經驗。她亦預告 5 月至 6 月期間將會有密集的拍攝工作，屆時會努力在工作與運動之間取得平衡，以最佳狀態迎接挑戰。