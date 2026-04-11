高鈞賢老婆公司上市遭停牌至今5個月　復牌無望：學習合規運作

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。黃梓漫創辦的「美妍堂」（MCTA）去年10月於美國掛牌上市，但11月中旬突被勒令停牌，至今已5個月，日前她就感嘆道：「作為上市公司主席，我深知肩膀上的責任。目前我正傾注全力學習合規運作，並積極配合處理MCTA的關聯事務。資本市場變幻莫測，唯有不斷修正與配合，才能期待MCTA早日復牌。也感謝這段過程帶給我的磨礪。🙏」

黃梓漫（Christine）旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

恩愛！（IG圖片）

恩愛！（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

一起睇展覽。（IG@mattkobe）

一家三口幸福美滿。（IG圖片）

黃梓漫的公司被停牌至今已5個月。（IG圖片）

黃梓漫公司美國上市被勒令停牌

一直被傳是富婆的黃梓漫，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，去年10月公司於美國掛牌上市，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過其後遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。黃梓漫曾表示正積極配合監管部門，希望可以復牌，但似乎仍有阻滯。

好老公！（IG@mattkobe）

女強人！（IG圖片）

勁！（影片截圖）

女強人！（IG圖片）

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

高鈞賢夫婦豪擲2,250萬買豪宅

雖然仍復牌無望，但黃梓漫就認為是「上天的考驗」，強調有信心東山再起，去年12月兩公婆更被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。

溫馨！（IG@mattkobe）

囡囡1歲生日。（IG@mattkobe）

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一家三口。（影片截圖）

好Fit！（IG圖片）

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