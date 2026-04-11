溫柳媚遇車禍視力幾乎全失　放棄裝假骨頭部凹陷：唔出鏡唔需要靚

現年78歲、七十年代無綫當家花旦、人稱「柳姐」的溫柳媚，於1979年正值30歲事業巔峰時，遭遇慘烈車禍，頭骨被撞至爆裂，演藝生涯瞬間終結。近日，她罕有接受資深傳媒人汪曼玲的網上節目《快拍.曼鏡頭》訪問，首度詳細披露這四十多年來的康復心路歷程與生活現狀。現年78歲的柳姐，雖然經歷過六次開腦手術，導致一隻眼全盲、另一隻眼僅餘微弱視力，且嗅覺與味覺全失，但言談間流露出的樂觀與豁達，令人敬佩。

溫柳媚曾為無綫當家花旦。（電視截圖）

溫柳媚在1979年不幸遇上嚴重車禍，頭部被撞至爆裂，雖然經過搶救後保住了性命，但演藝生涯卻因此結束。（電視截圖）

溫柳媚出車禍前是一名美女。（電視截圖）

視覺味覺全失靠觸覺生活 每日用放大鏡逐字看報

溫柳媚在訪問中透露，現時與胞弟同住，且仍堅持擔任一家之「煮」。面對視力嚴重受損，她直言現在生活多靠觸覺「摸索」，笑稱家中的鐘點工根本不用告訴她哪裡抹乾淨了，因為她埋去一摸就知，觸覺有時比視覺更可靠。此外，柳姐仍保持著關心社會的習慣，每日會拿著放大鏡看新聞，藉此了解世界大局。

溫柳媚罕談近況。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

柳姐接受資深傳媒人汪曼玲訪問。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

六次手術終放棄裝假骨 頭部凹陷：戴假髮就過得去

回想起車禍後的治療過程，柳姐細述當年傷勢極其嚴重。由於鼻骨裂縫令空氣直通腦部，傷口反覆發炎流膿，先後做了六次手術。她解釋，當時曾嘗試植入假骨，但因人體白血球無法在假骨上發揮殺菌功能，導致細菌黏附發炎。最終，她選擇放棄在頭頂裝設假骨，令額頭位置至今仍有一個明顯的凹位。柳姐對此看得雲淡風輕，並親自解釋：「我諗唔好嘞，我依家又唔係出鏡，唔需要靚吖，加拿大同香港兩邊都唔做（手術），由得佢冇骨，係幾醜樣，不過總之一戴假髮我就話畀自己聽，以我嘅年齡唔係算好醜，算過得去。」

柳姐頭部凹陷，平時會戴假髮遮蓋。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

柳姐透露鼻骨裂縫令空氣直通腦部。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

柳姐遇上人生「悲劇」，但仍樂觀面對。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

曾用十年時間面對悲劇 偷照鏡自嘲像「熊貓」

柳姐坦言，面對人生這場「悲劇劇本」，她花了整整十年時間才學會面對。她回憶道：「初初係好逃避唔鍾意見人，唔鍾意出嚟交際，只鍾意匿喺屋企，後來覺得人生好似上天安排一個劇本你去演，唔可以先睇晒劇本。」 她憶述當年在醫院住頭等房時，家人為了怕她無法接受毀容後的樣子，特意在鏡子上貼滿海報。有一次她偷偷溜進廁所照鏡，見到自己眼部紅腫、佈滿血絲的模樣，竟第一反應是自嘲：「好得意，呢個人成個熊貓咁，眼紅晒，血絲啲嘢，嘻嘻好盞鬼！佢哋個個眼光光望住我，驚我有乜反應，我話好得意，原來係咁架喎，成隻熊貓。」她提到夏雨當年探望她時，也因她的樣子想笑而不敢笑。

得親人照顧。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）

感激肥姐關心 獨力承擔不願親友分憂

談到經濟與支援，柳姐透露車禍後無綫曾出糧一年多，但長期的醫療支出主要靠家人支持，朋友間並無太多經濟援助。在最失意的時候，沈殿霞（肥姐）曾主動致電關心慰問，但柳姐始終選擇不透露半句苦況，不想別人為她分憂。

與家人關係密切。（汪曼玲《快拍.曼鏡頭》截圖）