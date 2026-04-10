東張西望｜大婆捉姦反被二奶打傷　再對質眼火爆「兜巴星」丈夫！

《東張西望》今日（10/4）一集講大婆北上「捉姦」反被二奶（第三者/小三）打暈。化名李女士向《東張西望》表示，早前得悉丈夫有北上召妓習慣，更在內地包養二奶。後來她與友人跟蹤到二奶居所，由早上等到晚上，終於見到二奶回居所。



大婆捉姦。（《東張西望》截圖）

大婆捉姦。（《東張西望》截圖）

大婆捉姦反而被二奶打傷。（《東張西望》截圖）

大婆捉姦反而被二奶打傷。（《東張西望》截圖）

二奶惡過大婆

李女士續指，當時她上前與二奶對質，怎料對方惡人先告狀，大打出手將她打傷。後來她因體力不繼暈倒，被送到深圳派出所。之後丈夫前往派出所，簽下和解書。李女士向《東張西望》表示，最不忿丈夫因想取得香港身分證而和她結婚，所以在和解書中，要丈夫回港後主動放棄香港居留權。不過，當他們到香港入境事務處後，職員卻告之不能取消。當下丈夫更即時「反面」，大罵李女士，更明言：「你咁肥你估我真係鍾意你？」李女士續指，當日氣不過來，寫下遺書後想自尋短見。

去到深圳派出所，雙方簽下和解書。（《東張西望》截圖）

去到深圳派出所，雙方簽下和解書，之後又有調停登記表。（《東張西望》截圖）

李女士被丈夫侮辱，氣得寫下遺書想一死了之。（《東張西望》截圖）

李女士被丈夫侮辱，氣得寫下遺書想一死了之。（《東張西望》截圖）

丈夫攤牌歪理盡出：你唔睬我，我緊係去搵啦

《東張西望》連同李女士到觀塘地盤攔截丈夫。攝製隊直言是二奶打大婆（李女士），該男子則反應激動：「係佢打我，唔係我打佢。」李女士表示他搬走了，男子說：「係你趕我㗎。」李女士又表示，他在保證書上寫過「如果拈花惹草，會賠償30萬」，他又說：「因為你次次都挑戰緊我底線。」李旻芳問：「你有冇搵第二個女人？」他則理直氣壯地回答：「你係男人，佢又係男人，你冷靜我幾個月，個個人都有需要㗎，你唔睬我，我緊係去搵啦。」

李女士與丈夫對質。（《東張西望》截圖）

李女士與丈夫對質。（《東張西望》截圖）

李女士向後拉弓，一掌打落去！可惜被擋開了。（《東張西望》截圖）

李女士向後拉弓，一掌打落去！可惜被擋開了。（《東張西望》截圖）

街頭對質「兜巴星」丈夫！

雙方各執一詞，李女士「眼火爆」，向後拉弓後出掌「兜巴星」對方！丈夫即時表示被打要報警。丈夫想走時，李女士又拉着他不肯讓他離開。丈夫問李女士：「你想點？唔好纏住我。」李女士仍然堅持：「你係因為我先有單程證，咁你取消佢啦。」丈夫回答：「邊個話取消？你係大佬呀？你係香港政府呀？」

最後，李女士稱自己被騙多年，為了阻止「丈夫」取得居留權，她說：「我願意搭上我條命。」

根據大律師陸偉雄在《東張西望》中講法，因丈夫與李女士是透過結婚才取得單程證，則如雙方離婚，李女士可以透過通知香港入境處，和內地相關部門，從而令相關部門不再批發單程證，及不簽發香港身分證。

陸偉雄大律師表示，如果婚姻關係出現問題，是可以令單程證終止的。（《東張西望》截圖）

真係峰迴路轉。（《東張西望》截圖）

真係峰迴路轉。（《東張西望》截圖）

李女士想丈夫取消單程證。（《東張西望》截圖）