盧廣仲演唱會驚喜唱「方大同組曲」　首場已經encore兩次滿足歌迷

台灣歌手盧廣仲昨日（10日）於紅館舉行一連三日的《HeartBreakFast 傷心早餐店》2026 世界巡迴演唱會香港站，他亦帶來26歲的師弟，創作新星呂允做開場嘉賓。呂允在台上自彈自唱，用他溫柔的歌聲帶大家進入盧廣仲的演唱會。

盧廣仲帶來26歲的師弟呂允。(胡凱欣 攝)

創作新星呂允做開場嘉賓。(胡凱欣 攝)

呂允在台上自彈自唱，用他溫柔的歌聲帶大家進入盧廣仲的演唱會。(胡凱欣 攝)

盧廣仲舞台有3D效果

盧廣仲以《一夜一夜一夜》為整個演唱會揭開序幕，再加上台上的3D效果，令台下的觀眾目不暇及。之後他便一連串唱出8首歌曲《以後》、《輕輕對你說》、《我只怪我自己》、《lost you twice》、《愚人節快樂》、《死在你的胸懷》、《一個人睡著》及《不要在一起》才停下來。他又問到大家誰是第一次欣賞他的演唱會，他搞笑的表示：「沒關係，下一次就是第二次。」

盧廣仲以《一夜一夜一夜》為整個演唱會揭開序幕。(胡凱欣 攝)

盧廣仲舞台有3D效果。(胡凱欣 攝)

盧廣仲一連串唱出8首歌曲。(胡凱欣 攝)

台下的觀眾目不暇及。(胡凱欣 攝)

盧廣仲於紅館舉行一連三日的演唱會。(胡凱欣 攝)

盧廣仲一連串唱出8首歌曲才停下來。(胡凱欣 攝)

盧廣仲歌曲很抒情。(胡凱欣 攝)

盧廣仲問到大家誰是第一次欣賞他的演唱會。(胡凱欣 攝)

盧廣仲好識哄粉絲。(胡凱欣 攝)

盧廣仲唱歌很動聽。(胡凱欣 攝)

盧廣仲唱出方大同組曲

再來盧廣仲唱出方大同組曲，歌曲經過他重新編曲後非常悅耳，包括有：《Love song》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》，在場的歌迷都聽出耳油。唱完抒情的歌曲後，盧廣仲就以《我愛你》開始他的「rock time」，讓全場歌迷跟著他站起來一起跳。

盧廣仲唱出方大同組曲。(胡凱欣 攝)

歌曲經過盧廣仲重新編曲後非常悅耳。(胡凱欣 攝)

盧廣仲唱完抒情的歌曲後，就以《我愛你》開始他的「rock time」。(胡凱欣 攝)

全場歌迷跟著盧廣仲站起來一起跳。(胡凱欣 攝)

盧廣仲的「rock time」。(胡凱欣 攝)

盧廣仲的歌迷都聽出耳油。(胡凱欣 攝)

「rock time」。(胡凱欣 攝)

全場歌迷跟著盧廣仲跳。(胡凱欣 攝)

首場已經encore兩次滿足歌迷

最後在安可部分，盧廣仲以最火的歌曲《刻在我心底的名字》及《太陽與地球》作結，但在場的歌迷仍覺得不夠，盧廣仲回後台後在場的歌迷不斷大叫「encore」，最後真的讓盧廣仲再次登台多唱兩首歌曲，令歌迷滿足的離場。

首場已經encore兩次滿足歌迷。(胡凱欣 攝)

盧廣仲以最火的歌曲《刻在我心底的名字》及《太陽與地球》作結。(胡凱欣 攝)

盧廣仲回後台後在場的歌迷不斷大叫「encore」。(胡凱欣 攝)

最後真的讓盧廣仲再次登台多唱兩首歌曲。(胡凱欣 攝)

盧廣仲好錫歌迷。(胡凱欣 攝)

盧廣仲仲彈琴。(胡凱欣 攝)