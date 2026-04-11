盧廣仲演唱會驚喜唱「方大同組曲」 首場已經encore兩次滿足歌迷
撰文：胡凱欣
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台灣歌手盧廣仲昨日（10日）於紅館舉行一連三日的《HeartBreakFast 傷心早餐店》2026 世界巡迴演唱會香港站，他亦帶來26歲的師弟，創作新星呂允做開場嘉賓。呂允在台上自彈自唱，用他溫柔的歌聲帶大家進入盧廣仲的演唱會。
盧廣仲舞台有3D效果
盧廣仲以《一夜一夜一夜》為整個演唱會揭開序幕，再加上台上的3D效果，令台下的觀眾目不暇及。之後他便一連串唱出8首歌曲《以後》、《輕輕對你說》、《我只怪我自己》、《lost you twice》、《愚人節快樂》、《死在你的胸懷》、《一個人睡著》及《不要在一起》才停下來。他又問到大家誰是第一次欣賞他的演唱會，他搞笑的表示：「沒關係，下一次就是第二次。」
盧廣仲唱出方大同組曲
再來盧廣仲唱出方大同組曲，歌曲經過他重新編曲後非常悅耳，包括有：《Love song》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》，在場的歌迷都聽出耳油。唱完抒情的歌曲後，盧廣仲就以《我愛你》開始他的「rock time」，讓全場歌迷跟著他站起來一起跳。
首場已經encore兩次滿足歌迷
最後在安可部分，盧廣仲以最火的歌曲《刻在我心底的名字》及《太陽與地球》作結，但在場的歌迷仍覺得不夠，盧廣仲回後台後在場的歌迷不斷大叫「encore」，最後真的讓盧廣仲再次登台多唱兩首歌曲，令歌迷滿足的離場。