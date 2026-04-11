謝天華路人視角生圖流出一下子蒼老憔悴　網民慨嘆歲月不饒人

現年58歲的謝天華，當年憑住tvb劇集《學警狙擊》中「Laughing哥」一角人氣爆升，臥底形象深入民心，更成為港劇臥底代名詞，至今依然令人印象難忘。時隔多年，謝天華雖然已減少拍戲拍劇，但他近年與張智霖、陳小春、梁漢文、林曉峰、周柏豪和吳卓羲演出的內地綜藝節目《大灣仔的夜》在內地大受歡迎，撈得風山水起，由綜藝、商演到演唱會工作機會不絕，人氣依舊。

謝天華。（陳順禎 攝）

謝天華依然魅力十足！（截圖）

謝天華單手接電話好經典（TVB截圖）

路人視角生圖流出一下子蒼老不少

日前，娛樂博主「Derek娛樂博主」在社交平台上分享了一張與謝天華的合照，並以「榮幸與Laughing哥合照」為標題，發文寫道：「Laughing哥 港劇臥底的代名詞，表面囂張浮誇、玩世不恭，實則意志力超強、心思縝密、極度隱忍，堅守“一日警察，一世警察”的信念。榮幸與Laughing哥合照！」相中可見，謝天華一身casual打扮，沒有明星架子，親民友善地配合拍照，面露禮貌微笑，他又為粉絲簽名。不過，網民的目光卻紛紛落在他的容貌之上。不少人驚嘆，昔日在劇中眼神銳利、意氣風發的Laughing哥，如今似乎一下子蒼老了許多，臉部線條略顯鬆弛，皺紋及歲月痕跡明顯，與當年硬朗形象形成強烈對比。

有網民感慨歲月不饒人：「Laughing哥都老了，我們的青春真的過去了。」也有人力撐：「自然老去很正常，他依然是實力派！」、「謝天華低調生活，不靠顏值靠作品」。

謝天華與「Derek娛樂博主」合照。(Derek娛樂博主@小紅書)

謝天華蒼老了不少。(Derek娛樂博主@小紅書)

謝天華蒼老了不少。(Derek娛樂博主@小紅書)