彭皓鋒直腸癌三期被斷言剩一年命　仍積極劇接劇養家：頂硬上

有「TVB御用惡人」之稱、現年55歲的彭家麗細佬彭皓鋒（Peter），於2023年7月確診直腸癌第三期，病情一度極為嚴峻。由於腫瘤長度曾達8.8cm，與肛門極為接近，若按傳統手術治療必須進行「封肛」並永久使用造口（俗稱「掛屎袋」）生活，令他陷入人生交叉點。曾被醫生斷言「唔手術最多一年命」的他，最終選擇嘗試自然療法，近日近況曝光，即使抗癌未成功，彭皓鋒仍積極北上搵真銀養家！

彭皓鋒仍積極養家！（抖音截圖）

好兄弟一齊開工！（抖音截圖）

最近全面復工，拍片大大啖食生蠔。（片段截圖）

抗癌耗盡積蓄借6位數應急 帶癌復工劇接劇養家

抗癌路除了身體受苦，經濟壓力亦極大。彭皓鋒坦言停工一年多醫病，早已耗盡多年積蓄，更曾要向家人借 6位數 應急，加上每個月高達 3萬港元 的醫療與保健品開支，短期內仍需籌措約 30萬港元 的手術費用。

為了生活及醫藥費，彭皓鋒最近積極復工，更遠赴內地拍劇。他近日在小紅書分享近況，原來他與好兄弟唐文龍在汕頭合作拍攝內地網劇《話事人》。片中見他精神奕奕，與唐文龍一同騎著電動車穿梭汕頭大街小巷，更笑言這是兩兄弟第一次在同一個內地劇合作。

帶癌北上拍劇稱頂硬上！（抖音截圖）

彭皓鋒透露一年內腫瘤縮細。（抖音@藝進同學會）

彭皓鋒透露一年內腫瘤縮細。（抖音@藝進同學會）

由8.8cm縮到2.8cm。（抖音@藝進同學會）

醫生稱唔做手術只有一年命。（截圖）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療，選擇自然療法。（IG：@peter.pang.820）

頂硬上！（抖音截圖）

「做人三字：頂硬上」 樂觀面對生死

不少網民關心他抗癌期間仍要高強度工作是否吃力，彭皓鋒在小紅書以「做人三個字：頂硬上」作為回應，展現超強意志力。他感激太太始終在身邊支持，並表示現在會坦然面對生死，將每一天都視為賺來的禮物，正面心態成為他抗癌的核心關鍵。

保持心境開朗，好精神。（抖音@藝進同學會）

保持心境開朗，好精神。（抖音@藝進同學會）

一提老婆甜絲絲。（抖音@藝進同學會）

一家五口好幸福。（網上圖片）

三孩爸爸。（網上圖片）

仔女都大個咗好多。（IG@peter.pang.820）

返內地發展唔識國語曾被取笑。（抖音@藝進同學會）

彭皓鋒很感激劉家豪同梅小青當年搵佢拍劇集《衛子夫》，幫佢打開內地市場。 (微博圖片)